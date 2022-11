Hace unos meses leí un artículo de una revista defendiendo al fast fashion y de cómo era la única opción para poder democratizar la ropa a ciertos estatus socioeconómicos. En este artículo, se hablaba de como era la única oportunidad para que estos grupos sociales pudieran acceder a ciertos artículos “de moda”. Y de cómo, estas personas al poder vestirse de cierta manera, mejoraban su autoestima y valor personal. Todo el artículo me dejó reflexionando si mi privilegio me estaba nublando la empatía.

Porque era muy probable que yo esté exigiendo a las personas que compren piezas socialmente responsables y sustentables, cuando el 80% de estas marcas son mucho más caras. También me quedé pensando en todas las veces que yo no he podido comprar un vestido que vi en la colección de Dior, y busqué algo similar pero más barato.

La democratización de la moda es un concepto que habla sobre la autonomía individual, la accesibilidad, que mucha gente pueda acceder a ella y que está hecha para adaptarse a una gran diversidad de personas. Ya que existen muchas críticas, acerca de que la moda es diseñada para un grupo selecto.

Sin embargo, no creo que el consumo de estas tiendas sea la solución para democratizar la moda. Creo que se debe hacer, pero no a expensas de un grupo social incluso más vulnerable que el que puede ir a gastar dinero en ellas. Piensen, que el grupo social que vive en Vietnam o China y trabaja en estas fábricas, jamás va a poder ir a comprar un vestido que ella misma fabricó. Sólo por el simple hecho de que, de acuerdo con Clean Clothes Campaign, un trabajador de estas maquilas gana un aproximado de 2 euros o 44 pesos mexicanos por día. Un vestido de estas tiendas cuesta alrededor de 29 euros, estamos hablando de 14 días de su paga regular.

Nos hemos acostumbrado a buscar siempre lo más barato, y estas marcas han hecho fortunas al respecto. Sé que muchos de ustedes van a seguir comprando ropa de fast fashion, pero también espero que después de leer esto la compren con consciencia. Que esa playera de 3 dólares, tiene un impacto enorme en el planeta y las personas que la producen. También pensar que estas empresas tienen millones de dólares de dividendos que podrían destinar a pagarles de manera justa a sus trabajadores. Esto a favor de democratizar la moda, volviendo los procesos sustentables asequibles.

También haciendo modelos de ropa amigables para todo tipo de cuerpo y de etnia. Democratizar la moda por medio de mayores plataformas de ropa de segunda mano y un pago justo a las personas que maquilan nuestras piezas. Hay mucho camino por recorrer, pero ya diste el primer paso siendo más consciente sobre tus compras.

POR ARIADNA FUENTES

@CASAAPLO

MAAZ