Morgan Stanley aplaude nearshoring

Circula entre los más altos círculos financieros de México el reporte que publicó Morgan Stanley sobre México y el nearshoring. Lleva por título “Mexico’s nearshoring opportunity & challenges amid a new era of geopolitics”. Casi 30 analistas lo prepararon. Es un documento de más de 110 páginas.

La conclusión más importante del banco es que México está sumamente bien posicionado para capturar el desplazamiento manufacturero derivado de la transición que harán las empresas durante los siguientes tres a cinco años para desinvertirse de China y relocalizar sus fábricas.

Morgan Stanley concluye que “las exportaciones mexicanas podrían elevarse por el equivalente a un Mercado Total Direccionable (MTD) de Dlls. $155 mil millones a lo largo de cinco años”.

Prácticamente todo el circuito económico y financiero del país se ha convencido de que la oportunidad es enorme, si bien no como resultado de la estrategia del gobierno de Andrés Manuel López Obrador, sino por el efecto colateral de la política estadounidense de desvincularse de China y por la vigencia del T-MEC. Un exsecretario de hacienda me dijo la semana pasada que la oportunidad está ahí, pero el reto del país es garantizar la disponibilidad de agua, energía y talento en todas las zonas que deseen capturar un tramo de toda la inversión que vendrá.

Morgan Stanley asegura que la ola de nearshoring, si bien no está garantizada, podría implicar una ganancia neta de inversiones asociadas a las nuevas exportaciones por hasta Dlls. $50 mil millones, lo que a su vez implicará cambios demográficos hacia centros manufactureros en el norte del país. No obstante, el banco registra el desafío energético de manera enfática: “México no está preparado para esta ola, por haber desestimado las inversiones en el sector eléctrico y porque existe resistencia de las compañías estadounidenses que aún no tienen presencia en el país. La disputa actual entre México con Estados Unidos y Canadá, al amparo del T-MEC, es un reflejo de algunas de las preocupaciones que tienen los inversionistas de Inversión Extranjera Directa en México”.

El reporte menciona dos olas de oportunidad del nearshoring, una derivada de la aceleración de los ecosistemas de manufactura existentes (llamada “más de lo mismo”); y otra derivada de la recaptura que hará Norteamérica de la industria de exportación que saldrá de Asia.

La primera ya inició; mientras la segunda ola, que es donde está la oportunidad más relevante, apenas está por verse si se materializa y depende de varios factores, entre otros, la elección presidencial de 2024.

Grupo Sura, que preside Gonzalo Pérez, lanzó Inversión PRO, una herramienta con nuevos modelos predictivos que auxilia a la gente a clarificar horizontes de inversión y las tasas que cada inversionista busca obtener.

