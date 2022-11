¡Evoluciona la ley electoral!

México ha tenido una evolución en su sistema electoral. En las últimas décadas hemos pasado de una regulación gubernamental a tener un organismo electoral autónomo, el cual ha cambiado de nombre y ha tenido algunos ajustes con el paso del tiempo.

Hay que recordar que, primero, el gobierno federal, por medio de la Secretaría de Gobernación, y dependencias similares a nivel estatal, organizaban las elecciones; después fue el IFE (Instituto Federal Electoral) y, por ahora, es el INE (Instituto Nacional Electoral).

Sin embargo, se sigue proponiendo correctamente la evolución de este organismo electoral para que vuelva a cambiar de nombre y se llame INEC (Instituto Nacional Electoral y de Consultas), sería la tercera vez que cambie de nombre con ajustes muy interesantes, veamos en resumen que se pretende con esta reforma electoral:

1. No desaparece el INE, sólo cambia de nombre, se llamaría INEC y seguirá siendo totalmente autónomo.

2. Incluirá el voto electrónico, modernizando su sistema.

3. Elimina los costosos órganos electorales locales.

4. Disminuye la participación de las consultas populares del 40 al 33%, para que sea vinculante y el ciudadano tenga más poder de decisión sobre el gobierno.

5. Plantea disminuir a 30 minutos diarios la propaganda política en radio y televisión.

6. Establece el financiamiento público a partidos políticos sólo para las campañas electorales, evitando el derroche actual de recursos.

7. Recorta el número de consejeros electorales actuales de 11 a 7 .

8. Los próximos consejeros electorales del INEC y los próximos magistrados del tribunal electoral del poder judicial federal ( TEPJF ) serán propuestos por los tres poderes de la Unión y serán electos por medio del voto popular en elecciones abiertas y ya no los elegirán los intereses de ningún partido político.

9. Se reducirá el número de senadores, que pasarán de 128 actuales a 96.

10. Disminuye el número de diputados federales de 500 actuales a 300.

Estos son los 10 puntos importantes de la reforma – evolución del actual INE al INEC, los cuales debemos analizar a detalle para que los malos intereses económicos y la perversidad de los partidos políticos (todos), así como los que no quisieran que nada cambiara, que nada evolucionara y menos si les afecta en su modo de obtener recursos y “poder” con candidaturas , diputaciones , senadurías, gubernaturas, regidurías, etc.

Twitter político:

No permitamos que nos manipulen con “banderas” que parecen reales y buenas, y no lo son, como la que afirma que desaparecerá el INE y no es así, claro que a los partidos no les conviene, el domingo lo demostraron marchando disfrazados con piel de borrego sus “dirigentes” como el lobo de “Alito”; observemos bien el detalle, ¡toda ley es perfectible!

