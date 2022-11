Toma aire la alianza Va por México

Con su participación en la marcha para defender al INE, se reagruparon ayer los partidos que forman parte de la Alianza Va Por México e hicieron patente su rechazo a la reforma electoral propuesta por el presidente López Obrador.

Por separado, los dirigentes del PRI, PAN y PRD, Alejandro Moreno, Marko Cortés y Jesús Zambrano, despejaron dudas sobre el sentido de su voto en torno a la controvertida propuesta de la 4T.

Aunque panistas y perredistas siempre fueron claros en su rechazo, Alito hizo saber que tampoco estaban de acuerdo con el proyecto, pero siempre quedó una estela de duda sobre sus declaraciones.

Este domingo, sin embargo, fue claro el rechazo del campechano y sus representaciones en la Cámara de Diputados y el Senado de la República. No van con la reforma de AMLO

Y fue importante que lo hayan hecho saber en la marcha de este domingo, porque hasta el viernes pasado todavía sus aliados percibían dudas.

En San Lázaro circulaba una lista de diputados priistas que votarían en contra de la reforma si su dirigente tenía la intención de apoyarla. Pero al parecer, ya quedó claro que el PRI, de Alito, no irá esta vez con Andrés Manuel.

Y en la marcha hubo un dato curioso: aunque nunca estuvieron juntos, participaron el senador Miguel Ángel Osorio Chong y Moreno Cárdenas, dos priistas que hoy están en polos opuestos.

Lo relevante de la marcha fue también el discurso de José Woldenberg, ex presidente del INE, quien, entre otras cosas, dijo: México viviría conflictos evitables, innecesarios, interminables y costosos si las normas electorales no son producto del consenso de las principales fuerzas políticas.

Destacó la diversidad de voces e ideologías en la movilización de ayer. Y advirtió que “sólo desde el autoritarismo más ciego se puede aspirar a homogeneizar esa riqueza de expresiones.”

•••

A unos 700 mil millones de pesos (cinco veces el presupuesto del Tren Maya) asciende la suma total de montos controvertidos por cobros “indebidos” de impuestos a cargo del SAT, que comanda Antonio Martínez Dagnino. Son 15 mil asuntos de grandes contribuyentes que debe desahogar el Tribunal Federal de Justicia Administrativa.

•••

Después de sufrir ataques a su persona y su trayectoria, Guadalupe Díaz Carranza fue electa como presidenta del Consejo Directivo del Colegio Nacional del Notariado Mexicano. Será la primera vez que una mujer encabece la institución.

•••

De mal en peor anda Rosario Piedra, presidenta de la CNDH. Como si fuera poco el trabajo que tiene, ahora dedicó recursos técnicos y humanos del organismo para defender su apellido.

Emitió un extenso comunicado en el que reclama que lo utilicen de forma peyorativa y discriminatoria. Y entró en polémica con Jorge Saavedra, integrante del Consejo Consultivo, porque tuiteó el video de un panda rojo que jugaba con una piedra.

•••

Y como dice el filósofo… No me acuerdo: “No es una protesta efectiva si no molesta a la gente.”

POR ALFREDO GONZÁLEZ CASTRO

ALFREDO.GONZALEZ@ELHERALDODEMEXICO.COM

@ALFREDOLEZ

MBL