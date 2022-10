La rapsodia que se volvió podcast

Lo que inició como una obra de teatro, ahora se ha convertido en podcast; y qué mejor presentación que esta temporada, en la que los mexicanos esperamos a nuestros muertos para seguir echando fiesta, ya sea desde la casa o en el mismito panteón.

Rapsodia de los Solitarios, obra de teatro escrita por la dramaturga mexicana Talhía González, ha llegado a las plataformas auditivas para meternos en la sinestesia de su narrativa. Es una historia basada en la muerte desde la visión mexicana; la historia comienza en el campo santo, en el que de poco en poco iremos descubriendo los misterios que guarda cada uno de sus personajes. Amor, dolor, felicidad, enojo, tristeza, alegría, son las emociones que enmarca este auténtico escrito.

Hace poco más de un año Talhía presentó la obra teatral, misma que piensa montar en escena pronto, sin embargo, el que ahora se escuche sólo como audio nos remonta a las radionovelas de antaño con un toque novedoso, actual, pero muy mexicano.

“La Genesis del paso del libro al podcast se dio en estas ganas de montarla en escena. El podcast dio esa oportunidad; es una radionovela en que la diferencia es que ahora hay mucha más demanda, oferta y diversidad de temas”, dice Talhía. Sin embargo, también considera que estas plataformas musicales cuentan con poco contenido interesante.

Hay quienes prefieren leer el texto directamente, otros que optan por verlo, pero la posibilidad de sólo escucharlo, apagar los sentidos y prender otros que poco sabemos que están ahí, es un platillo que todos deberíamos degustar, las sensaciones cambian.

"No estamos acostumbrados a leer teatro y yo lo veo y lo vivo cuando lo interpretan, pero ahora que alguien lo escuche y tenga la posibilidad de sentirlo diferente, me acelera el corazón”, me comenta.

El podcast, cuenta con 10 episodios, mismo número de capítulos de la obra, es producida por la Fundación Funambularte, y la presenta Frecuencia Sónica. Este próximo 2023 competirá por el Latin Podcast Award.

La pieza se puede escuchar en las estaciones de podcast más famosas, Spotyfi, Youtube Music. La duración de los episodios varía según el capítulo del libro, van de seis hasta 26 minutos, cada uno tiene su propio tiempo.

Javier Rivero es quien dirige el podcast, él es conocido por haber doblado a personajes como Saga de Géminis y Jabu de Unicornio en la franquicia de Los Caballeros del Zodiaco, Vaca en La vaca y el pollito, Mung Daal en Chowder, la primera voz de Skips en Un show más, Winnie The Pooh desde 1983 hasta el año 2000, entre muchos más.

Pedro Kóminik, destacado en las más diversas disciplinas escénicas como actor, cantante, director de escena, dramaturgo, catedrático, productor y director de arte, es quien interpreta a la muerte, misma que nos muestra una voz andrógina, pues la muerte es un concepto, no tiene género.

La narradora de la historia es Fernanda Tapia; participan Esteban Desco, José Luis Orozco, Gaby Beltrán, Angela Villanueva, Emilio Treviño, Gustavo Melgarejo, el conductor del programa es Octavio Rojas, la presentadora es Laura García Arroyo; también pone su voz Moisés Iván Mora, Fundación Funambularte AC.

SINCRONÍA: Aquí la puedes escuchar: https://open.spotify.com/show/1y7xueVyyDErDuthJqedcJ?si=9FJ5hIhoSKyxQIFeI3aKPg

