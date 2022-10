Arranca el festival de los sustos

Presencias

Desde que Luis Mandoki nos regalara la maravillosa Voces Inocentes en 2004, la realidad es que el cineasta mexicano había sido muy selectivo en sus proyectos, y no nos había ofrecido un filme que moviera tanto como lo hizo entonces la cinta que se hizo acreedora a diversos premios Ariel.

Si bien Mandoki hizo La Vida Precoz y Breve de Sabina Rivas unos años más tarde, el filme no tuvo el mismo impacto que la película protagonizada por el entonces niño Carlos Padilla. Pero ahora el director regresó al ruedo con Presencias, cinta de terror que estrenó en Vix+ la nueva plataforma por streaming en donde también se ofrece un basto contenido en series y cine.

La cinta relata la tragedia que persigue a la familia Constantino luego de que la hermana menor de nuestro protagonista muere ahogada en un lago, por lo que Víctor (Alberto Ammann) regresa años después al lugar de los hechos para recordar el pasado y tratar de cerrar el ciclo de sufrimiento que durante mucho tiempo atormentó a los suyos, sin siquiera sospechar lo que ahí le espera.

Uno de los personajes que se convierte en gran ayuda para Víctor es Paulina, interpretado por Yalitza Aparicio, quien con este proyecto consigue su segundo papel en cine luego del éxito que tuvo en Roma de Alfonso Cuarón y que le diera una nominación al Oscar.

En entrevista, la oaxaqueña relató cómo fue que se decidió por este proyecto entre tantos que llegaron a sus manos tras al boom y la explotación mediática que tuvo con la cinta ganadora del premio de la Academia:

“Si hay una presión por parte del público pero también una presión propia. El decir qué es lo que yo quiero, qué quiero mostrar, qué quiero contar, qué quiero hacer. Cuando Luis se acercó con el guión me encantó y fue un guión que no solté hasta que lo terminé y creo que hay pocos guiones que te dan esa sensación. Además los proyectos no se hacen tan rápido, no se hacen de la noche a la mañana y eso lo vas entendiendo también que lleva su proceso. Cuando ya estás ahí te das cuenta de todo lo que implica y aprendes a llevártelo con calma, no nos tocó una situación fácil, fue rodar en Pandemia, se cruzó un tiempo que la mayoría del gremio quedamos varados”.

La cinta está divinamente filmada y logra crear un escenario tal que te tiene al borde de la butaca desde que empieza hasta que termina. El único pero que le pondría es que en cierto punto el cineasta se engolosina con el guión dándole algunas vueltas innecesarias a la historia, lo cual confirmas cuando llegas al desenlace de la cinta, el cual para mi gusto no supo cómo resolver adecuadamente para lo cual, mi impresión es que tuvo que improvisar un poco. Pero en general, me parece una gran propuesta que no le pide nada a las producciones norteamericanas y que funciona bastante bien.

La Huérfana: El Origen

En 2009 se estrenó La Huérfana, una de las películas más aterradoras que he visto y no porque aparezcan monstruos o cierta actividad paranormal, sino por lo intrigante que resulta ser la historia de Esther, una niña que es adoptada por una familia a quienes termina por hacer la vida imposible pues el personaje que parecía ser dulce e inocente, es todo lo contrario. Pero la cinta no hubiera sido tan exitosa de no ser por la actriz Isabelle Fuhrman quien dio cátedra de actuación a los 10-11 años cuando filmó el proyecto.

Trece años después del éxito de dicho filme, ahora la actriz regresa al cine como Esther para contarnos la historia previa a los acontecimientos de la cinta anterior y cómo es que la pequeña desequilibrada logra escapar de la institución psiquiátrica en la que se encontraba para comenzar a meterse en diferentes familias. Gran opción para los amantes del género, la cual se encuentra en cartelera.

Buenas noches, mami

Unos hermanos gemelos llegan a casa de su madre para pasar unos días con ella tras haber sido intervenida en el rostro. Después de un par de días los niños descubren que algo no anda bien con su mamá por lo que tratan de averiguar lo que sucede.

Me cuesta mucho trabajo hacer la sinopsis de cintas de suspenso o thrillers psicológicos como este sin spoliear mucho en el proceso. Dicho lo anterior, no quisiera ahondar mucho más en la trama porque creo que vale mucho la pena ir descubriendo lo que en realidad sucede al interior de dicha casa que cuenta con las grandiosas actuaciones de Naomi Watts y los hermanos Cameron y Nicholas Crovetti.

La cinta se puede ver en la plataforma Prime Video.

