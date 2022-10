Solo quienes viven en un mundo de fantasía exigen que los problemas de México se resuelvan en un sexenio. Felipe Calderón y Ernesto Cedillo hablan del país, como si lo hubieran gobernado muy bien; la oposición presenta es este par de nefastos como héroes; se les olvida que en 2018 los mexicanos votaron precisamente para que personajes como estos nunca más gobiernen al país.

La mayoría de los mexicanos entendemos que estamos en un proceso de transformación y vamos avanzando.

La continuidad es fundamental para tener el país que merecemos para ir ganándole terreno a la delincuencia organizada; en todos los rubros la delincuencia ha ido disminuyendo y la estrategia del gobierno de la república es la correcta.

La 4T trabaja por la seguridad de las y los mexicanos, y actualmente tenemos la percepción de inseguridad más baja desde 2013.

En Morena tenemos a las y los contendientes más sólidos rumbo al 2024; pero está bien que se destapen las “corcholatas” de la oposición, fortalecer la democracia consiste en hacer este proceso plural y libre.

Esto también quiere decir que debemos continuar trabajando para tener mejores condiciones de seguridad en el país. La gente confía en la 4T porque seguimos nuestros ideales de No robar, No mentir y No traicionar al pueblo de México.

Como nuestro Presidente, les agradecemos a todos las y los ciudadanos que no caen en la guerra sucia y en las campañas de desinformación de la oposición. Ellas y ellos como siempre, insultando, mintiendo, escandalizando con mentiras de que estamos militarizando al país.

Los miserables panistas piden seguridad para sus familias pero no para el pueblo; quieren pensiones para los expresidentes, pero no para los adultos mayores.

Quieren becas para sus maestrías, pero no para que los jóvenes de escasos recursos puedan estudiar su preparatoria. Los del PAN y los del PRI creen que los mexicanos tenemos una memoria muy corta.

Entre tanto, nosotros continuamos trabajando, haciendo nuestra labor: la reputación del presidente Andrés Manuel López Obrador está blindada por el pueblo, ¡le guste a quien le guste!

Desde hace 4 años está cambiando las condiciones de vida de la mayoría de las y los mexicanos. La Cuarta Transformación no se detiene. Nuestros indicadores económicos son buenos, somos de los países con más estabilidad financiera y no habrá devaluación económica.

Además, ya se aprobó la ley de ingresos en la cámara de diputados, una ley que sigue cumpliendo las promesas del Presidente de no aumentar impuestos, ni de endeudar al país; esta ley fue aprobada gracias al apoyo de las y los legisladores de Morena y prevé una recaudación de 8.3 millones de pesos que podrá destinarse a gasto social, al aumento de los programas sociales.

La 4T vuelve a demostrar que combatiendo la evasión fiscal, la corrupción y el despilfarro se garantiza el bienestar económico de México.

Celebramos la aprobación en lo general de la Ley de Ingresos de la Federación para el Ejercicio Fiscal 2023 que prevé una recaudación fiscal de 4.4 billones de pesos para 2023, lo que representa un incremento de más de 714 mil 280.1 millones de pesos más respecto a 2022.

La política de Ingresos 2023 mantiene el compromiso del Gobierno de México e incentivará el dinamismo del empleo, la recuperación del turismo a nivel nacional, los avances en la inversión fija bruta y el consumo privado.

Promoverá la mayor certidumbre jurídica entre las y los contribuyentes, y no incrementará los impuestos o tasas vigentes, además se incrementará el ingreso presupuestario el 9.9% en términos reales respecto a lo aprobado en 2022.

La transformación avanza a paso firme y se consolida en todo México; a pesar de las adversidades la revolución de las conciencias está saliendo adelante; con López Obrador el gobierno es del pueblo y el bienestar ahora es para todos y no solo para una minoría.

POR CÉSAR CRAVIOTO ROMERO

SENADOR DE LA REPÚBLICA POR LA CIUDAD DE MÉXICO

PAL