Busca AMLO despedirse con la Reforma Electoral

El presidente López Obrador instruyó al secretario de Gobernación, Adán Augusto López, a realizar todas las gestiones para concretar la aprobación de reforma electoral, a más tardar en el próximo periodo ordinario de sesiones, antes de que arranque el proceso electoral 2024.

Se trata del último proyecto de ese tamaño y el primer mandatario no quiere que su gobierno concluya sin conseguir una transformación de fondo en el entramado electoral de nuestro país.

La instrucción se dio la semana pasada y, paralelamente a eso, pidieron a los coordinadores de Morena en la Cámara y el Senado, Ignacio Mier y Ricardo Monreal, concentrarse en el tema y no revivir otras iniciativas que ya fueron debatidas como la eléctrica. Para el Ejecutivo no tiene ningún sentido revivir el debate energético. Se quedan con lo que aprobó la Suprema Corte (declarar inconstitucional la Ley de la Industria Eléctrica) y no insistirán. Su prioridad es otra. “La Reforma Electoral es muy importante para que se destierre el fraude, que ya quede como anécdota”, declaró AMLO la semana pasada. Pero más allá del contenido del proyecto, Adán está concentrado en conseguir los votos para que no sufran como con la eléctrica y la Guardia Nacional.

El pasado viernes recibió en Bucareli a los coordinadores del PVEM en San Lázaro y el Senado, Carlos Puente y Manuel Velasco, a quienes buscó no para convencerlos, sino para que actúen como operadores ante la oposición. Quieren conseguir el mayor número de votos con el PRI, pero sin un desgaste innecesario.

Y es que, pese a que Alejandro Moreno, líder tricolor, ya dijo que no hay acuerdos anticipados, la tarea de Adán Augusto es convencerlos para que se sumen al proyecto de la 4T.

Eso incluye a los senadores que “coordina” Miguel Ángel Osorio, porque aunque el hidalguense votó contra la iniciativa del Ejército, su paisana, Nuvia Mayorga, a quien todo mundo identifica como la senadora más cercana a él, votó a favor.

Osorio no podía hacer lo contrario porque le restaría fuerza entre los priistas que lo ven como un prospecto a la dirigencia de su partido. Sea como fuere, el secretario de Gobernación meterá el acelerador para conseguir los votos, porque con esto piensa AMLO cerrar el changarro y facilitar el camino a quien resulte candidato o candidata Morena rumbo a la silla presidencial. Si no lo consigue, quien resulte, tendrá una bandera de campaña sembrando siempre la idea de un fraude anticipado, siempre y cuando los votos de la mayoría no le favorezcan.

Y a propósito de la grilla senatorial, dicen, los que dicen que saben, que el verdadero coordinador del PRI en el Senado es Manuel Añorve y no Miguel Ángel Osorio. El guerrerense, cercano a Manlio Fabio Beltrones, fue el responsable de negociar con Morena el voto de sus colegas a favor de la iniciativa del Ejército en las calles.

Y como dice el filósofo… Nomeacuerdo: “La prisa es una trampa del tiempo.”

