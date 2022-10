El rey del cachete

Es obligado establecer que el libro "El Rey del Cash" generó más expectativas de lo que terminó siendo en realidad. Cualitativamente como testimonio personal como lo define la autora se quedó corto, en virtud de que los testimonios para ser considerados como tal, deben contener un poco más que una simple opinión dentro de algunas experiencias aisladas registradas en un diario, donde se anotan las vivencias de algunos momentos en la vida de la autora. Sin embargo, más allá de la técnica y/o metodología que describe mucho el carácter del libro, en realidad sin desestimar refleja las emociones que generó en la escritora la relación con su ex pareja y con Andrés Manuel López Obrador.

La preparación de la mercadotecnia empleada para su lanzamiento de quienes utilizaron a una persona dolida sobre el típico efecto que ha tenido Andrés Manuel no sólo en la vida de ella, sino en la de decenas de políticos que han estado a su alrededor, por la personalidad y efectos que él tiene sobre ellos. Dependencia, semi esclavitud, alienación intelectual, psicológica, y al final la destrucción de sus vidas al exigirles sacrificarse por su movimiento, o lo que es lo mismo: llenar los vacíos y complejos de el gran jefe AMLO.

Así es como Andrés Manuel López Obrador se conduce, así es como ha vivido y marcado también a la política nacional y el estado de la democracia en México y la destrucción que está provocando, de lo cual en el libro se evitó abordar. Ya que quien asesoró a la escritora, en un afán por ridiculizar y evidenciar a López Obrador, insistió en una desgastada y refriteada fórmula, perdiendo de vista lo que verdaderamente importa: las frustraciones convertidas en políticas públicas, y las ambiciones personales de un personaje acomplejado y resentido convertidas en ejercicio del poder.

Porque la realidad es que no hay una sola persona que haya estado cerca de Andrés Manuel López Obrador que no diga lo mismo que se narra en el libro de Elena Chávez, o que no termine con problemas de depresión, codependencia, psicología afectada y vidas destruidas. Porque existe una enorme diferencia entre ser gobernante y líder social, tanto en forma como en fondo.

López Obrador desde hace años únicamente ha sido lo segundo e incluso el guía moral de unos cuantos, a pesar de que su propia moral hoy se encuentra en tela de juicio por la hipocresía y cinismo con que se conduce y gobierna a este país, afectando a millones de mexicanos, porque no cumple con ninguna de las características mínimas de un gobernante, mucho menos con las de un estadista o administrador público, porque carece de visión y talento en la construcción de metodologías nacionales, de organización funcional y de políticas públicas con conocimiento y técnica.

Por ello, este libro aunque narra las vivencias de su autora decepcionar nos queda a deber, porque no cumple las expectativas generadas, porque como muchos otros insiste en el escenario que más le gusta a Andrés Manuel López Obrador y en el que mejor se mueve: el chisme y la confrontación.

Es una lástima que la escritora se haya dejado utilizar, y que quien estuvo detrás y difundió una estrategia como si se tratase de la revelación del sexenio por los efectos y consecuencias que generó.

¿De verdad aún no se han dado cuenta el daño que Andrés Manuel López Obrador ocasiona a todo lo que le rodea? ¿Y que estos esfuerzos burdos y superficiales sólo fortalecen la percepción de los ciudadanos?

....Es pregunta.

POR MARTHA GUTIÉRREZ

ANALISTA EN COMUNICACIÓN POLÍTICA

@MARTHAGTZ

MAAZ