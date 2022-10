De la Raza a la Pluriculturalidad

Pese a la colorida tradición de ir a aventarle huevazos a la estatua de Colón, ésta cambió por la de una mujer de pueblo originario para ser exactos una niña llamada'Tlali', que significa 'tierra' en lengua náhuatl. El autor dijo haber rescatado características de las cabezas colosales del Parque de la Venta y su primera bronca fue trasladar algunos rasgos de las cabezas olmecas a una fisonomía de mujer, pues las cabezas colosales pertenecen todas a masculinos. Ya desde la antigüedad bien machinrines. La ocurrencia de celebrar el día de la Raza fue del señor VASCONCELOS que buscaba, literalmente, acabar con “el problema de los indígenas”.

Y aunque la propuesta era venerar a nuestros pobladores originarios, a los contemporáneos… tenían que convertirlos en mestizos que conocieran a los “griegos”.Tómala. Sin embargo desde este año se llamará El Día de la Diversidad Pluricultural. Y de hecho su nombre ha cambiado en toda América Latina. Pero el enfoque en otros lugares, es diferente. En Estados Unidos, particularmente en la ciudad de Manhattan, marchan los latinos muy orgullosos de su “Hispanidad” como le llaman a ese día. Y es una forma de decir “somos latinos y este también es nuestro país”.

Y como de seguro quieren traer a la mesa el asunto del libro del Rey del Cash, yo les contaré simplemente algunas situaciones absurdas que se han tejido alrededor. Para empezar, como el libro no se imprimió en un tiraje enorme, era imposible conseguirlo, así que los derechairos y los que quieren causar molestias a la cuatro se dedicaron a compartirlo en un PDF a todos los correos y WhatsApp que encontraron.Ya se imaginarán. Como de antemano sabemos que a la mayoría de éstos no les gusta leer, mejor que les produzcan el “cine minuto” o la serie en alguna plataforma de paga. En este libro la ex de César Chávez )un personaje que fue la mano derecha de mi Tlatoani de Macuspana durante mucho tiempo en campaña), narra “las grandes cantidades de dinero que supuestamente recibía AMLO y sus seguidores por parte de quienes conformaban parte del PRD y después del partido Morena, a cambio de puestos políticos”.

Pero al final todo se reduciría a la palabra de esta señora… contra la de todo el partido Morena y aliados. Sin embargo ahora sabemos que incluso, son puras suposiciones y cosas que le contaron otros, a quienes también se los contaron. Pura Fake News esto se echó de ver desde el martes cuando en una entrevista radiofónica ella, a pregunta expresa de: Te consta?.Elena Chávez, la autora, contesta: “NO”. Qué pena me da, pero todos los opositores a la transformación pueden seguirse haciendo chaquetas mentales si gustan, pues este país está cambiando.

Y de plano nada les funciona, incluso haber querido ligarlo con el gobierno de Putin. Recordemos que alguna vez ya se hacía el chiste de llamarse Andrés Manuelovski y que esperaba un submarino ruso. Recuerdan? Ahora, con la idea de lanzar un supuesto satélite con tecnología de los años 80 para analizar el espacio ultraterrestre. Esto Es posible pero se exagera, porque esa tecnología de los 80 tiene 42 años de superada. Es más, mi celular chicharrón o sacado de caja de cereales tiene mucha más potencia y tecnología dentro, que ese pobre satélite. Y lo único que logran con toda esta información falsa, es alertar y poner nerviositos a personajes de ultraderecha, no sólo de este país sino quienes manejan mucho dinero y armas más allá de nuestras fronteras.

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

MAAZ