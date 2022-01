Políticos, militantes y diplomáticos

El 17 de enero, la SRE anunció 16 nombramientos de embajadores y cónsules de México. Los analizo desde la experiencia de 43 años dedicados profesionalmente a la diplomacia.

1. ¿Tiene el Presidente de México facultades legales para nombrar embajadores y cónsules sin restricción? Si. El art. 89, constitucional le otorga dichas facultades, sujetas a la aprobación del Senado de la República.

2. ¿Hay otras leyes aplicables al proceso de designación? Si. La Ley del Servicio Exterior Mexicano y su reglamento. El art. 19 señala: “Sin perjuicio de lo que dispone… el art. 89…la designación de Embajadores y Cónsules Generales la hará el Presidente de la República, preferentemente entre los funcionarios de carrera de mayor competencia, categoría y antigüedad…”. La mayoría de los nombramientos podrían ser violatorios de este artículo de la Ley reglamentaria. La Asociación del Servicio Exterior Mexicano así lo ha expresado: “…la ASEM deja constancia de que actualmente el SEM cuenta con docenas de Embajadores y ministros con la experiencia y la disponibilidad para asumir…” la representación del país. Sólo siete nombramientos de los 16 son de carrera. Además, se defenestraron en esta última ronda a siete titulares, de los cuáles solo a dos se les propuso para una nueva comisión.

3. En la designación de jóvenes diplomáticos para encabezar misiones diplomáticas y consulares, también se ha producido una reiterada violación a la Ley del SEM. El art. 22 señala que, “en casos excepcionales podrán acreditarse como titulares de misiones diplomáticas o consulados generales, miembros del personal de carrera que tengan el rango de ministro”. Se han propuesto a dos segundos secretarios y a una consejera como titulares de las embajadas en Haití, Perú y Azerbaiyán. No se duda de su capacidad profesional, sino del apego a la ley de sus nombramientos, que ellos mismos asumieron respetar.

4. ¿Todos los nombramientos políticos son malos? No. Sin duda ha habido políticos que han desarrollado una buena labor. Llegaron a sus cargos con un bagaje profesional para su desempeño. Son la excepción, no la regla. No es el caso en esta ocasión.

5. ¿Debe ser la profesionalización de la diplomacia mexicana un objetivo? Si. Para un país como México, entre las 20 economías globales más importantes, pero con serias desigualdades; la red de consulados más grande del mundo. Los recientes nombramientos, algunos de ellos de militantes partidistas, sin formación diplomática, son contrarios a esta aspiración.

6. ¿Qué mensaje se manda a las generaciones jóvenes de diplomáticos y a los que aspiran a serlo? Que archiven sus esperanzas de ascender en la carrera. Que sólo siendo genuflexos con los superiores del momento y con conexiones podrán ascender. Que los méritos, el compromiso y el estudio pasan a un segundo plano.

No hay el respeto prometido, sino el retorno a viejas prácticas, el uso del Servicio Exterior para premiar amistades, pagar favores y mandar al exilio a algunos políticos. ¡Ojalá el Senado ejerza sus facultades!

POR MARTHA BÁRCENA COQUI

EMBAJADORA EMINENTE

MARTHA.BARCENA@ELHERALDODEMEXICO.COM

@MARTHA_BARCENA

