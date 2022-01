La Carabina de Ambrosio y la Agenda Nacional

Relata la leyenda, que se pierde en la noche de los tiempos, que Ambrosio fue un labriego honrado y trabajador, que le fue mal en sus cosechas, y no teniendo otro remedio, cargó su carabina –en lugar de perdigones, con semillas de girasol— y, con ella, intentaba asaltar sin hacerle daño a sus vecinos, quienes nunca lo tomaron en serio y, en realidad, en vez de espantarse se reían de él; de ahí viene la famosa frase “la Carabina de Ambrosio”, símbolo de las cuestiones inútiles.

Viene al caso esta mención porque hoy en día muchas de las acciones que se han emprendido en la Agenda Nacional son inútiles e innecesarias, como la mencionada Carabina.

En efecto, la consulta sobre la Revocación de Mandato podría ser una pieza importante de un Sistema Político que pretende transitar de la Democracia Representativa a la Participativa; en el caso que hoy nos ocupa no es así, por dos razones de inconstitucionalidad: en primer lugar, dicha reforma se aplica en perjuicio retroactivamente, pues no existía al inicio de esta administración, lo cual perjudica a 30 millones de votantes que eligieron al Presidente actual hasta el año 2024, haciendo caso omiso del articulo 14 constitucional; en segundo término, la inconstitucionalidad emana de una pregunta que no corresponde al fin jurídico de una Revocación de Mandato, dicho tema sigue en controversias en la Suprema Corte de Justicia de la Nación.

Esto significa que ésta consulta es inútil, ineficaz, costosa e innecesaria, pues adicionalmente para sus efectos vinculatorios se requiere la participación del 40% de la Lista Nacional de Electores que, por supuesto no alcanzará; además la Ley carece de causas por las cuales se pudiera aplicar. Sin embargo, ha servido para golpear –de manera intensa y mal intencionada— al Instituto Nacional Electoral con el propósito abierto de desaparecerlo o modificarlo estructuralmente. El efecto político sólo tendrá utilidad para preparar a los integrantes de Morena para la elección del 2024.

En cuanto al Parlamento Abierto que hoy se está realizando con motivo de la Reforma Eléctrica en el Congreso de la Unión, no tienen ningún sustento jurídico, puesto que la Teoría de la Soberanía, inserta en los artículos 39, 40 y 41 de la Constitución General de la República, establecen –sin lugar a dudas— el carácter representativo de los Poderes de la Unión, en los cuales se deposita la Soberanía Nacional; de tal suerte que las opiniones que ahí se viertan sólo servirán como publicidad para ambos bandos, ya que los legisladores obedecerán –como siempre— la línea verticalista que le ordenen sus cúpulas.

Asimismo, la costosa e inservible venta del Avión Presidencial o la falta de utilidad de algunas de las grandes obras de infraestructura, como el “Tren Maya”, que sería extraordinario en otros momentos económicos del país y, por lo que se ve, probablemente se convierta también en un elefante blanco, innecesario e inútil en estos momentos; así también, la lucha contra el crimen organizado, que cada día fracasa de manera palmaria, mientras la sociedad se encuentra amenazada y las organizaciones criminales se apoderan de regiones enteras del país, e inclusive a través de imponer candidatos –básicamente alcaldes— en muchos lugares de la geografía nacional.

Ambrosio fracasó según nos cuenta la historia y, hoy, al parecer estamos frente a ese fenómeno que, si no fuera trágico, sería una pieza de humor negro.

La única trascendente reforma es la Energética y Eléctrica, de la mano de la Obra de la Refinería de Dos Bocas. En estas si se está jugando la batalla frente a un neoliberalismo, cuyos indicadores –hasta el día de hoy— nos muestran que en la Pandemia duplicaron sus ingresos los multimillonarios, mientras que el 99% de los habitantes del planeta se hundieron inexorablemente en la pobreza.

POR ALFREDO RÍOS CAMARENA

CATEDRÁTICO DE LA FACULTAD DE DERECHO DE LA UNAM

PRESIDENTE DEL FRENTE UNIVERSITARIO LATINOAMERICANO (1958-1962)

VICEPRESIDENTE DE LA SOCIEDAD MEXICANA DE GEOGRAFÍA Y ESTADÍSTICA

MAAZ