Rejuvenece en este 2022

Con toda la mejor energía para desearles un gran año un 2022 lleno de INFINITA SALUD E INFINITAS BENDICIONES mis lectores queridos y una vez más iniciando esta vuelta llena de sorpresas que poco a poco vamos a ir descubriendo y lo primero en lo que pienso siempre es en pedir salud ya que si la tenemos todo lo demás es posible, de corazón deseo que quien sea que esté pasando por momentos difíciles relacionados a la salud salga avante .

Escribamos y vivamos historias llenas de aventura, amor, éxito (con el significado que cada uno le de a esa palabra). Luchemos por lograr esos sueños que nos proponemos y recordemos que no es necesario iniciar o terminar un año para proponernos lograr objetivos, los sueños se cumplen siempre y cuando uno luche por conseguirlos, no hay edad ni momento perfecto.

El momento perfecto es hoy, hoy podemos ser nuestra mejor versión, hoy podemos dar ese paso para iniciar un camino que puede llevarnos a vivir experiencias gratificantes. Yo estoy muy emocionada porque inicio con proyectos que me llenan de ilusión al lado de gente que quiero y admiro, también pronto retomamos la gira de teatro de Porque Los Hombres...

Así voy dando inicio a lo que será un año muy productivo y justamente porque estaré con todo les voy a recomendar un tratamiento para iniciar este año de la mejor manera, además me encanta y me ayuda a mantenerme como me gusta. Con el paso del tiempo es normal empezar a notar lineas de expresión en nuestra piel, así como también por la exposición al sol, y la contaminación a la que diariamente nos exponemos entre otros motivos. Pero sin duda alguna uno de los motivos principales es la pérdida de colágeno.

¿QUÉ ES EL COLÁGENO?

Es el componente principal de los tejidos conectivos que conforman varias partes del cuerpo incluyendo tendones, músculos, piel y ligamentos. El colágeno tiene varias funciones, y una de ellas es ser la proteína estructural más importante de la dermis. A medida que envejecemos, la producción de colágeno disminuye y las células de la dermis van perdiendo fortaleza y flexibilidad, pero no se preocupen, existe una cabina de colágeno que nos ayudará a combatir esos detalles en nuestra piel.

CABINA DE COLÁGENO

Es un equipo de alta tecnología que trabaja toda la piel a través de una luz con rangos especiales que penetra la epidermis y reactivan la producción de colágeno y elastina, permitiendo que la piel inicie un proceso natural de regeneración. Lo único que hay que hacer es entrar en ella, mantenerte de pie y dejar que haga su trabajo.

BENEFICIOS

-Reduce líneas de expresión y bolsas.

-Mejora la textura de la piel.

-Estimula la serotonina y la endorfina.

-Mejora las manchas de la piel y la pigmentación.

-Incrementa la hidratación.

-Estimula el crecimiento de uñas y pelo.

SESIONES

La duración de cada sesión es de 12 a 20 minutos, dependiendo del tipo de cabina; es importante entrar con poca ropa, para que se aproveche la luz en todo el cuerpo.

Es también necesario usar unas gafas para evitar molestias con la luz. Las sesiones se pueden hacer cada tercer día y los precios son accesibles.

La cabina de colágeno es una muy buena opción que yo recomiendo. Visiten CBI Medical Spa para que pidan información y elijan el tratamiento que necesiten y quieran hacerse.

Estamos iniciando 2022, y qué mejor manera que consintiendo nuestra piel, ¡cuidémonos y amémonos hoy! Queridos lectores, disfruten mucho este inicio, y vamos por todo eso que queremos.

Nos vemos pronto en el teatro, feliz regreso a clases, esperen mi columna en febrero. Síganme y escríbanme en mis redes para que me digan qué tips les gustaría que compartiera. ¡Feliz año 2022 les de sea su amiga Aracely Arámbula.

POR: ARACELY ARÁMBULA

