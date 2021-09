Santi Muñoz, la promesa lagunera…

En el futbol mexicano estamos empecinados a creer, quizá porque aún impera mucho técnico de la vieja escuela y con ellos, un gran sector de aficionados tradicionalistas, que si un joven debuta a los 20 o 21 años se le hace un favor.

Una característica importante de una liga subdesarrollada, sobre todo por la incompetencia de quienes están al frente de ella, es que no copian el modelo deportivo de lo que sí funciona en otros lares y priorizan lo económico, desconociendo que, si haces las cosas bien en el terreno de juego, te podría ir mucho mejor de lo que ya te va.

Pelé. Elemento que incluso con tanto jugador meteórico que ha llegado después de él, se sigue considerando el rey de este deporte. Debutó en el futbol profesional poco antes de cumplir 16. El resultado fueron 1,279 goles, según los récords Guinness, y 760 oficiales.

Maradona a los 16, casi por cumplir 17. Para muchos considerado el mejor argentino de todos los tiempos, misma situación de Messi, para mí el mejor de la historia. Haaland, a los 15 ya tocaba balones en Primera División y seis años después registra más de 130 goles en clubes y, de seguir bajo esa mística, no sé con cuántos pudiera acabar su carrera.

Mbappé va que vuela para ser referente mundial, ya con una máxima justa ganada. Neymar va a pulverizar cualquier récord de goleo con Brasil. Ambos pisaron la cancha a los 17 en máximas competiciones.

Hablando de los referentes de México, Hugo Sánchez debutó a los 16 y Rafa Márquez a los 17. Este deporte no es física nuclear. El hilo no lo hemos descubierto nosotros, sino las estadísticas que denotan que entre más joven, mejor. Máxima de vida, pero en México nos da miedo poner jugadores a los 20, argumentando que no están listos.

Santos ha sido una excepción importante a la regla. Y su visión institucional de que por lo menos 33 por ciento de sus elementos sean canteranos, ya cobra frutos. Santi Muñoz es subcampeón del mundo y a los 18 aparecía en Primera. El torneo pasado deslumbró a la región. Un cabezazo certero le caracteriza, haciendo recordar a Jared Borgetti. Esto dicho por la afición. Además, tiene una gran capacidad de desmarque y funge como asistidor, tras registrar la misma cantidad de goles y pases el torneo pasado.

Antes de los 20 ya está en Europa e intentará ganarse un puesto en el Newcastle; prefirió no seguir su proceso en México como los eruditos del futbol azteca pretendían. Enhorabuena para el canterano mexicoestadounidense por querer competir en las mejores ligas del balompié e inclinarse por la exigencia diaria a máximo nivel. Deberá aplicarse Martino antes de que los estadounidenses se lleven a una posible joya, porque ya nos enseñaron en selección que ellos no conocen de edades, dizque prematuras, para contemplarlos.

Gio Reyna, de la Fuente o Pepi son ejemplo de ello y aunque el octagonal les ha pintado complicado, tienen un futuro envidiable. Directivos y técnicos, emulemos lo que funciona en naciones importantes y no pretendamos inventar el futbol que data desde antes del Siglo XX.

