Nuestro anfitrión perfecto

Cada vez más hoteles de lujo ofrecen los servicios a la medida y personalizados de un mayordomo, para quienes se hospedan en sus habitaciones o suites más lujosas. Y, déjenme decirles que, después de probarlo una vez, será algo que siempre querrás incluir en tus estancias.

Los mayordomos están listos para atender las necesidades de sus huéspedes, como empacar y desempacar maletas, planchar un cierto número de prendas al día, realizar reservaciones de restaurantes dentro de la propiedad y spa, o la preparación del jacuzzi cada noche. Incluso, si eres un huésped recurrente, se encargan que tus preferencias y restricciones –como las alimenticias– estén actualizadas. En pocas palabras, son los responsables de consentirte al interior de un hotel.

Quizás el ejemplo más clásico sea el del Ritz London, en donde estos profesionales altamente capacitados – y vestidos con el exclusivo traje de tres piezas y frac– ofrecen un servicio impecable para quienes se hospedan en las suites Signature (o en cualquier otra habitación, con un costo adicional) y que va desde colgar la ropa en el vestidor hasta organizar una fiesta privada.

Las líneas de cruceros de lujo, por otra parte, apuntalan su vocación de “hoteles en el agua” con servicios de mayordomía personales. Algunas navieras, incluso, cuentan con personal disponible las 24 horas del día, los siete días de la semana, para preparte la tina, llevar champaña a tu balcón y gestionar las reservaciones en tierra, sin importar la categoría de habitación.

Y no sólo es un lujo reservado para los viajes en tierra y en agua. Por ejemplo, Etihad Airways presume servicios de mayordomo para los huéspedes que vuelen en The Residence, el exuberante apartamento de tres habitaciones en el cielo. Sus deberes incluyen un servicio de valet completo para reservar con anticipación los lugares que visitarán.

Mi trabajo (que, como saben, también es mi pasión) capacitando a los equipos que componen esta maravillosa industria del lujo, me ha permitido comprobar que los mayordomos son cada vez más demandados por los huéspedes que se han acostumbrado a un servicio cercano. Hoy es muy común tener comunicación con tu mayordomo a través de WhatsApp… incluso, si deseas ordenar room service, o si estas en la playa, con tu teléfono te puedes comunicar y, como el Genio de la lámpara, tu mayordomo llegará para complacerte…

Algunos hoteles en México que ofrecen este servicio de manera espectacular son los St. Regis, Le Blanc Los Cabos y Cancún, las propiedades de Xcaret, Grand Velas, Nizuc, One & Only, Four Seasons y Las Ventanas al Paraiso.

Si no has disfrutado de este servicio, en tu próximo viaje, déjate consentir por un mayordomo y comprueba por qué es el anfitrión perfecto.

POR MONTSERRAT BARROS

@HOSPITALITYANDBUTLER

PAL