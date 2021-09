Cravioto vs. Monreal

Primer acto: César Cravioto, suplente de Martí Batres en el Senado, ofrece conferencia de prensa acompañado de un grupo de sus compañeros de bancada, la guinda. Ahí anuncia que se ha conformado un equipo para fortalecer la estructura de comunicación del Grupo Parlamentario de Morena y dar a conocer sus posicionamientos. El equipo —que el propio Cravioto encabeza desde ya— lo integran los senadores Lucía Meza y Gilberto Herrera.

Segundo acto: en voz de Malú Mícher denuncian el circo mediático ofrecido por algunos senadores de oposición —particularmente el PAN—, durante la comparecencia de la secretaria de Seguridad y frente al gabinete de Seguridad. Cravioto destaca el “muy bajo nivel” del debate y dice de la oposición “solitos se están evidenciando como lo que son, una oposición golpista”.

Tercer acto: Armando Guadiana informa que presentó un punto de acuerdo para que la Auditoría Superior de la Federación (ASF) y las auditorías de los estados, así como la Unidad de Inteligencia Financiera investiguen los fondos que van a dar a las universidades autónomas de todos los estados, incluida la UNAM. El senador Cravioto advierte que ellos no van a reconvenir a la Fiscalía General de la República por las acusaciones a los 31 científicos; insiste en que todo recurso público tiene que ser fiscalizado.

Último acto: Cravioto indica que es posición del Grupo Parlamentario de Morena que la ASF y las auditorías de los estados fiscalicen los recursos de las universidades. Poco después, en el mismo lugar, aparece Ricardo Monreal, coordinador del Grupo Parlamentario de Morena. Advierte de entrada: las expresiones de los senadores de Morena, en lo individual, son bajo su estricta responsabilidad.

No es una posición de grupo la solicitud de investigación a las universidades, dado que pudiera estarse violando el principio de autonomía de ellas. Habla luego a título personal, como ciudadano y como universitario: expreso mi solidaridad total a los universitarios y científicos. Conozco a algunos de ellos, conozco su honestidad…; normalmente están involucrados sólo en la ciencia, no en la política, ni, creo yo, en la delincuencia. Por eso, agrega, no avalo tampoco lo del senador Guadiana. No me sumo a que se haga una investigación de las universidades y menos a que la UIF haga una investigación de los científicos. Me parece no sólo una exageración sino un despropósito para los que hacen ciencia en este país.

Monreal exhorta a la directora del Conacyt y al fiscal General a “actuar con moderación y prudencia”. Anuncia que establecerán comunicación con ambos dada la seriedad del caso.

•••

GEMAS: Obsequio de Ricardo Monreal: “Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la UNAM. Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de los científicos. Si me preguntan de qué lado estoy, estoy del lado de la justicia

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

MAAZ