El encuentro fue en el Foro Los desafíos de la libertad de expresión, organizado por la Universidad de Guadalajara. En él participaban Gabriela Warketin, Julio Hernández Astillero, Pascal Beltrán del Río, Diego Petersen. Y la conducción la llevaba Héctor Aguilar Camín.

Tema y preguntas provocadoras, sin duda, iniciando por la raya pintada por el columnista de La Jornada frente al director de Nexos, a la voz de “No a un VOX en términos periodísticos”.

El pimponeo entre unos y otros se puso sabroso. La “obsesión” por las mañaneras y la relación de los medios con el poder, se llevaron la faena.

Saltaron frases tan contundentes como “hay mayor libertad de expresión que nunca; libertad de expresión, no de extorsión”, de parte de Julio; a un “hay la misma libertad…; creo más bien que hay medios con más voluntad”, en opinión de Diego.

En ese marco contó Pascal qué responde cuando le preguntan qué se siente ser mencionado por el Presidente de la República en la mañanera: No es cómodo —reconoció—, se trata del Presidente. Sería insensato no preocuparse, pero lo que me espantaría más sería seguir como ejemplo lo que él (AMLO) considera lo que es el periodismo.

Ser llamado conservador por el Presidente, o que esperaba más de mí como periodista, no afecta mi trabajo. He visto cosas peores, refirió el director de Excélsior.

Narró entonces una anécdota que le sucedió en los 80, cuando iniciaba en el periodismo y Manuel Bartlett era secretario de Gobernación, que remató con esta frase: “Si el periodismo sobrevivió a Bartlett, puede hacerlo en el actual entorno”.

Petersen se preguntó a su vez. ¿Qué estamos haciendo? El periodismo tiene que confrontar el poder. La mañanera es enfrentar dos esquemas de poder: el de los medios y el del Presidente, y en éste creamos un laberinto donde no hay sino reflejos de uno y del otro, y olvidamos que nuestra función está en otro lado.

Al mimetizarnos con el poder, perdimos nuestra función, apuntó el editor de El Informador. Tenemos que recordar que nuestra función está en la sociedad y no nada más en ser interlocutores y reflectores del poder.

Aguilar Camín insistió en el tema de la “amenaza” que significa ser señalados, intimidados, por el Presidente.

Astillero inquirió a su vez: ¿amenaza?, todos podemos seguir publicando… Pascal aceptó: Sí hay un constante hostigamiento, pero no tiene efecto porque muchos periodistas saben que tiene que hacer su trabajo a pesar de eso. Cada quien asimila a su manera las cosas, pero de que existe, existe…

•••

GEMAS: Obsequio del periodista Diego Petersen: En todos los gobiernos ha habido intentos de controlar los medios. Nadie lo ha logrado del todo, ni (Luis) Echeverría con el golpe a Excélsior.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA

