Los pagotes de Enrique Alfaro

Cayó el primer chivo expiatorio del escandaloso caso que marco el final del gobierno del extinto exgobernador de Jalisco, Aristóteles Sandoval, cuando aparecieron varios tráileres con decenas de cadáveres en su interior. El gobierno de Enrique Alfaro encarceló al exdirector del Semefo, Eduardo Mota Fonseca, y buscan a Octavio Cotero, exjefe del IJCF. Todo por falta de presupuesto. Aunque el góber diga que es un asunto inventado por los medios, la crisis forense existe. Sigue y él es responsable de solucionarla. Es un asunto de dinero, aunque los muertos no voten.

SLP: Estoy en condiciones de adelantarles que el 24 de septiembre, a más tardar, la Sala Superior del Tribunal Electoral del PJF, reconocerá el triunfo en las urnas de Ricardo “El Pollo” Gallardo, quien, sin duda, tomará posesión el domingo 26. Los comicios los ganó con las franquicias del PVEM y PT. Sobre las acusaciones penales que hicieron el PAN y PRD, el TEPJF, obviamente, no tiene jurisdicción; es la FGR.

CHIAPAS: El gobernador guarda silencio ante las alertas del EZLN. Lo acusan de ordenar el secuestro de 2 zapatistas. La relación entre el gobernador por Morena, Rutilio Escandón, no entiende los guiños zapatistas, que ven una “guerra civil” en la entidad. ¿Qué información tienen los zapatistas? ¿Qué hay de fondo en ese extraño comportamiento de las izquierdas?

PUEBLA: Lilia Cedillo Ramírez, fue electa como rectora de la BUAP. Arrasó con más de 97% de los votos (electrónicos). Hoy se dará la calificación final de la elección y rendirá protesta el 4 de octubre. La científica poblana, perfila buena relación con el gobernador Miguel Barbosa y transparencia en el uso de recursos. Podría encaminar a investigar la administración de su antecesor Alfonso Esparza. En esto hay mucho cieno de fondo.

ZACATECAS: La alerta lanzada por el gobernador David Monreal, no es para menos. El gobierno de Alejandro Tello, dejó un desastre en el gasto público; no pago a maestros, jubilados y no dispersó el dinero para pensiones. Ah, y del ISSSTEZAC, falta dinero y sobran ladrones. El caos de un sexenio, difícil de recuperar en unas semanas.

TABASCO: Otra catástrofe financiera dejan políticos con sello de Morena. Alejandro Almeida, edil de Paraíso, deja deudas laborales por 241 millones y en Nacajuca, Mireya Cerino, también morenista, deja 105 millones de pesos. A estos morenistas les enseñaron el despilfarro. Y, el gobernador Carlos Merino, mejor guarda silencio.

QUINTANA ROO: Los rescates financieros pasaron a la historia, sentenció el gobernador Carlos Joaquín. Deja, justificadamente, que se busquen cómo salir del atolladero financiera que dejan los alcaldes de Carrillo Puerto, José Esquivel, y de Puerto Morelos, Laura Fernández. A ver si así se educan como alcaldes.

HIDALGO: En el marco del 1er informe del alcalde de Mineral de la Reforma, Israel Félix, el gobernador Omar Fayad, anunció proyecto de infraestructura de conexión con Tulancingo y Pachuca.

