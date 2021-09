Agrava crisis migratoria y los capturan a caballo

La crisis migratoria se agrava en la frontera norte del país. Imágenes inéditas indignaron ayer a la opinión pública cuando agentes montados en caballo fueron captados rodeando a los indocumentados y azotándolos con riendas a manera de látigo para luego capturarlos como en la época de esclavitud negra, como si se tratara de animales salvaje.

La mayoría son haitianos, pero hay venezolanos, cubanos y centroamericanos que huyen de la miseria y de la violencia de sus países. Tratan desesperadamente de cruzar como espaldas mojadas por el río Bravo para pedir asilo.

Desde el domingo, el gobierno de Joe Biden autorizó los vuelos de deportación de los que lograron cruzar y se quedaron atorados y hacinados en un campamento bajo un puente vehicular de la región de Texas.

Han llegado en autobuses. Alejandro Montenegro, corresponsal de El Heraldo en Coahuila, informó que los indocumentados arribaron a la zona fronteriza en autobuses. Habla de 30 que vio bajar del lado de ciudad Acuña para luego buscar entrar a Estados Unidos. ¿Quién financia su llegada con mayor rapidez? ¿Con qué intenciones? ¿Cómo se va a resolver el problema?

En la sexta cumbre de la Comunidad de Estados Latinoamericanos y del Caribe (Celac) realizada en ciudad de México el fin de semana pasado, el tema de la crisis migratoria no se puso sobre la mesa ni se discutió por parte de ninguno de los jefes de estado de los países participantes, mucho menos de los que tienen el origen del problema porque en buena medida los obliga a revisar su modelo de gobierno.

A pesar de tener la peor crisis migratoria de los últimos tiempos a nivel regional no existen foros multilaterales para atender asuntos migratorios, no hay una arquitectura adecuada para enfrentar la realidad y para oír las voces de cada gobierno.

Urge abordar, de manera transparente, los aspectos polifacéticos, los desafíos, las oportunidades de la migración regional y sus interrelaciones con el desarrollo, reunir la experiencia de los gobiernos, reforzar el diálogo, la cooperación y la asociación y fomentar resultados prácticos orientándose a la toma de decisiones en los planos, nacional, regional y mundial.

En el país ni las comisiones del Senado, ni el Instituto Nacional de Migración, ni la Cancillería ni ningúna otra instancia de gobierno ha empujado para la atracción del tema en la coyuntura actual.

No debemos hacer enojar a EU: Monreal

En la comparecencia del canciller Marcelo Ebrard se le va a cuestionar sobre la decisión de México de alejarse cada vez más de Estados Unidos y apegarse o arropar a gobiernos acusados de represión por sus pueblos y comunidad internacional.

“Nosotros creemos que no nos debemos alejar de Estados Unidos y menos en estos momentos, de dificultad económica y de la presencia de una emergencia sanitaria inédita. Creo que la buena vecindad se debe mantener y los principios de la política exterior se deben mantener”, dijo Ricardo Monreal, presidente de la Junta de Coordinación Política del Senado.

El Ejecutivo decide la política exterior y el Legislativo tiene la obligación, en este caso el Senado, de revisar la política internacional. La reunión de la Celac obliga a la discusión interna porque más allá de la cumbre como tal hay que cuestionarse si fue correcta la invitación al presidente de Cuba en la celebración del 15 de septiembre, donde se le dio voz a Miguel Díaz-Canel; así como el hecho de prestarse a la aparición espontánea de Nicolás Maduro, presidente de Venezuela, y la invitación de manera virtual a China, con quien Estados Unidos vive una guerra comercial. Todo esto dejando fuera a EU y Canadá.

“No lo veo como un acto de provocación (a EU). Pero estoy de acuerdo en que no debemos generar condiciones de encuentro o desencuentro con Estados Unidos, creo que nuestra relación principal por nuestra sociedad comercial, por los millones de mexicanos que se encuentran en Estados Unidos, por la historia debemos mantener una relación armoniosa, no de subordinación, pero sí de equilibrio institucional y de una armonía que no altere nuestra relación”, dijo Monreal.

