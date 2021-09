El turismo es una actividad económica esencial para todo el país. La variedad geográfica y cultural con la que contamos permite que exista el turismo en todas sus vertientes: de aventura, cultural, religioso, gastronómico, de negocios, de salud, deportivo, rural, ecoturismo y arqueológico. En ese sentido destaca el programa gubernamental de apoyo a los denominados “Pueblos Mágicos”, creado en el año 2001.

En la exposición de motivos para iniciar con estos esquemas de transferencia de recursos para potenciar la actividad turística, se refería que somos un país con un territorio de una vasta riqueza cultural e histórica que se manifiesta en la belleza natural y también se plasma en la disposición arquitectónica de sus pueblos y comunidades, en donde adicionalmente se complementa con una diversidad en su oferta cultural tangible e intangible.

Es claro que en todas las entidades, sin excepción, hay un conglomerado de pueblos y localidades con atractivos turísticos que pueden ser potenciados para contribuir al movimiento de la economía local. Para lograrlo era necesario el establecimiento de políticas públicas que implicaran la articulación entre los tres órdenes de gobierno.

En perspectiva, los gobiernos de Vicente Fox, Felipe Calderón y Enrique Peña tuvieron la convicción de hacer del turismo una palanca para elevar los horizontes de bienestar de la población nativa de esos “Pueblos Mágicos”, pues la promoción de éstos y la consecuente ampliación del número de viajeros propiciaba el mantenimiento del empleo y la creación de más plazas de trabajo.

En esencia los “Pueblos Mágicos” se configuraron como una estrategia para el desarrollo económico, orientada a estructurar una oferta turística complementaria y diversificada hacia el interior de la república, basada fundamentalmente en los atributos históricos y culturales de localidades que destacan por la singularidad de sus tradiciones y entorno.

La denominación “Pueblos Mágicos” se encuentra ya posicionada en la sociedad para referirse a turismo en localidades con leyenda, historia y riqueza cultural. Por eso el Grupo Parlamentario del PRI ha manifestado su pesar porque en los tres años del gobierno de Morena, sus diputados cancelaron los recursos de este programa. La consecuencia de la decisión se hace evidente en la caída de la obra pública de los municipios con esta denominación, La fracción liderada por el diputado federal

Rubén Moreira Valdez, en el Palacio Legislativo, lamenta que mientras en el 2017 el presupuesto asignado fue de 568.9 millones de pesos, desde el 2019 son cero pesos con cero centavos.

Curiosamente, aunque ya no destinan un solo peso al programa, el gobierno federal sigue usando la referencia de “Pueblos Mágicos”. Nuestro compromiso es luchar porque se reactiven los apoyos a los 132 “Pueblos Mágicos” del país y que exista la posibilidad de ampliar este programa a otras localidades que cumplen con los criterios de selección.

Consummatum: No sólo es que hayan eliminado el FONDEN, sino que no hay una adecuada selección de colaboradores en materia de protección civil. En Veracruz la titular de la secretaría del ramo no es apta para el cargo, pues es una antropóloga y literata que se ha atrevido a afirmar que la entidad no necesita de declaratorias de emergencia.

POR LORENA PIÑÓN RIVERA

SECRETARÍA NACIONAL DE GESTIÓN SOCIAL DEL PRI

TW: @LORENAPIGNON_

MAAZ