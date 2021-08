"Respeto y defensa de la dignidad. El atropello que está sufriendo la población afgana en el ejercicio de su libertad, su opción a una vida en ascenso y el respeto por su dignidad, constituye una afrenta a la humanidad. También la discriminación, la injusticia y el feminicidio presente en muchas otras regiones no puede ser ignorado. Esta situación pide la atención inmediata y el involucramiento de todos, lo mismo ahí donde se produce la injusticia que a la distancia. Cuando una sociedad no defiende la dignidad de las personas y el respeto de sus valores esenciales, se degrada y retrocede. Se trata de una realidad que tiene que cambiarse y no sólo observarse o describirla. Hacen falta voces, en todo el mundo, que se levanten a favor de la población afectada y en particular respecto de las mujeres que representan la dignidad de la vida misma."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

