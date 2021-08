La celda de Saúl Huerta

Saúl Huerta, diputado al que le fue retirado el fuero la semana pasada, acusado de violación y abuso sexual de un menor de edad, ya tiene celda. Ayer pasó su primera noche en el reclusorio Oriente, en la CDMX.

Los abogados de Huerta nos lo adelantaron el miércoles por la tarde, en la radio, en MVS Noticias: el diputado se va a entregar mañana, nos dijeron. Así fue. La noche de ese día se terminaron de afinar los detalles y entrado el jueves, cerca de la 1:30 de la mañana, la defensa del acusado realizó una llamada para confirmar su ubicación: la esquina de Monterrey y Baja California, en la colonia Roma. En minutos, llegaron al lugar elementos de la FGJ capitalina para cumplimentar una de las dos órdenes de aprehensión y detener al legislador sin fuero.

Huerta entró por su propio pie al reclusorio Oriente, donde tras los protocolos de rutina, fue llevado a un área que ya le había sido desalojada, en el segundo piso del dormitorio de ingreso, de las estancias 4-1 a la 4-7.

El diputado poblano fue encaminado a una zona protegida, en el área de ingreso.La zona habilitada para él corresponde a las estancias 4-1, 4-2 y 4-3. En ese espacio, se instaló, adicionalmente, una reja. En ese mismo pasillo, hay otra puerta, y una segunda más adelante. Es decir, cuatro rejas separan a Huerta del resto de la población del centro penitenciario. El lugar está monitoreado las 24 horas por cámaras de alta resolución.

La estancia que ocupa, es la misma en la que estuvieron el exgobernador de Sonora,Guillermo Padrés, y Roberto Moyado Esparza El Betito, presunto líder de La Unión Tepito.

Ayer, durante su ingreso, apenas estuvo unos minutos en la que es su celda, pues fue trasladado a su audiencia de vinculación a proceso en las instalaciones de Dr. Lavista. Volvió por la tarde.

La dinámica de Huerta, por ahora, es permanecer aislado y sin contacto con el resto de los internos. Por la noche, alrededor de las 9:00 p.m., tendrá una o dos horas en el patio. Normalmente quienes han ingresado al reclusorio Oriente durante la pandemia, son enviados 21 días al dormitorio uno y permanecen ahí en cuarentena, para descartar un posible contagio de COVID. Con Huerta se hizo una excepción. Llegó directamente a ingreso, en el dormitorio dos. Ahí pasará, por lo menos, los próximos tres meses, en lo que se realiza la investigación complementaria, luego de que fue vinculado ayer a proceso.

•••

OFF THE RECORD. ¿Falso el comprobante de la prueba de COVID positivo de la diputada de MC, Adriana Medina, que utilizó para no presentarse a la sesión de la comisión permanente del Congreso el miércoles pasado? El número de reporte es el mismo de su prueba positiva de noviembre 2020. ¿Falsificar un documento no es delito?

POR MANUEL LÓPEZ SAN MARTÍN

M.LOPEZSANMARTIN@GMAIL.COM

@MLOPEZSANMARTIN

PAL