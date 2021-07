Partidos, a temblar

Hoy se realizará una sesión trascendental del Consejo General del INE que tiene nerviosos a varios. Sólo la orden del día tiene 299 páginas. Será una maratónica jornada, donde se presentarán los informes de fiscalización tras analizar los gastos de campaña de los más de 21 mil cargos que estuvieron en disputa.

La lista de denuncias es enorme y aparecen muchos nombres de candidatos que ganaron, pero también de quienes perdieron. De acuerdo con la información recabada, los casos más sólidos de gastos excesivos de campaña se ubican en Campeche, San Luis Potosí y Nuevo León.

Samuel Alejandro García Sepúlveda, gobernador electo de Nuevo León por Movimiento Ciudadano, se adelantó y denunció en redes sociales que estaba siendo perseguido. Se dice sorprendido por la resolución de la Unidad de Fiscalización del INE que pretende aplicarle una multa por más de 55 millones de pesos por las aportaciones en especie que hizo a su campaña para gobernador su esposa, Mariana Rodríguez. Ella es una exitosa influenciadora en Nuevo León, cobra por la publicidad que hace a través de sus cuentas en redes sociales. Durante la campaña de su esposo, se dedicó a promoverlo en todas sus redes 24 horas, siete días a la semana. Eso les dio un gran resultado que se vio reflejado en la votación del 6 de junio.

La Unidad de Fiscalización calcula que cada publicación en las cuentas de Mariana Rodríguez cuesta entre 20 y 40 mil pesos cada una. Se estima que ella aportó 27.8 millones de pesos a la campaña de su esposo. El problema es que esas aportaciones en especie se debieron haber sumado a los gastos de campaña y no se hizo. Pero, además, hay una agravante. Si Mariana Rodríguez es persona física con actividad empresarial, se debe tomar como aportación en especie lo que hizo por su marido, aunque sea su marido. Ser esposa del candidato no la libera de sus responsabilidades de fiscalización.

Samuel García argumenta que su esposa ejerció su libertad de expresión para apoyarlo a través de sus cuentas de redes sociales, pero eso tampoco la exime de su obligaciones ante la ley. Nadie la quiere sancionar por ejercer su libertad de expresión en materia política, sino por no hacerlo reportado en los gastos de campaña.

La biografía de Samuel Alejandro García Sepúlveda dice que es abogado y financiero. Él debió estar informado sobre esa materia. Si no, el responsable de las finanzas de su campaña o el director de fianzas de su partido debieron advertirle, Movimiento Ciudadano no es un partido nuevo. Nadie puede hacerse el sorprendido. También debería saber que la Ley Electoral determina que la multa para esos casos es el doble de la cantidad no excedida o no reportada, no es a capricho de nadie.

En el INE lo ven caso fundado que podría aprobase. Además, esa decisión será trascendental, porque sentará un precedente para próximas campañas.

BON PPÉTIT

Carlos Miguel ya está junto a Amalia. Durante 16 años luchó, gracias a tu apoyo incansable. Nunca te doblaste y él tampoco. Te mando un abrazo cariñoso, querido Carlos Salomón Cámara.

POR ALEJANDRO CACHO

CACHOPERIODISTA@GMAIL.COM

@CACHOPERIODISTA