¿Están en riesgo las elecciones? No, las elecciones del 6 de junio no están en riesgo. El proceso transita con normalidad y la jornada electoral se desarrollará como corresponde. Deseamos que nuestra democracia fuera un ejemplo de civilidad, pero la democracia que tenemos no es así.

A ras de tierra existe una batalla encarnizada por los espacios en disputa. Lo importante para México es que la democracia se preserve como método de llegar al poder, no si un candidato gana o un partido obtiene más o menos curules, gubernaturas o presidencias municipales.

Una cosa son las elecciones y otras las candidaturas. La Constitución y las leyes establecen cuando un proceso se anula. También marcan las sanciones a los candidatos, partidos, personas y servidores públicos que violan las leyes. Por ejemplo, unas elecciones pueden “caerse” cuando por diversas razones no se instalan más del 20 porciento de las casillas, en esa circunstancia la propia ley establece los procedimientos para solventar el problema.

En el caso de candidatos, personas y servidores públicos, las sanciones pueden ser de tipo económico, administrativo o penal.

En México, los procesos electorales son particularmente litigiosos, no sólo entre partidos, sino entre integrantes de las propias fuerzas políticas. Este hecho no pone en riesgo las elecciones, sí candidaturas, como ya quedó demostrado por casos recientes. Las autoridades como el Instituto Nacional Electoral (INE), el Tribunal Electoral del Poder Judicial de la Federación (TEPJF) y la Fiscalía Especializada en Delitos Electorales (FEDE), deben conocer, investigar y sancionar de acuerdo a sus atribuciones.

Los servidores públicos deben cumplir la ley. Los partidos y candidatos tienen derecho de recurrir a las autoridades electorales cuando sientan que algún servidor público trasgrede las normas. El Presidente ejerce su libertad de expresión, como cualquier persona tiene la obligación ciudadana de denunciar un hecho que podría ser un delito, pero si en ese ejercicio excede lo marcado por la ley, la autoridad debe actuar.

Esta circunstancia, nos puede gustar o no, puede criticarse, pero tampoco pone en riesgo las elecciones, como algunos se han encargado de especular.

¿Qué sí pondría en riesgo el proceso? Una catástrofe natural. No era descartable que la pandemia de covid hubiera afectado los plazos de las elecciones de este año, afortunadamente, la tercera temible ola de contagios no ocurrió. También la violencia y la inseguridad.

No es un dato menor el número de candidatos asesinados en este proceso. Se trata de un foco de alerta que las autoridades, partidos y candidatos no deben minimizar y sí por el contrario atender. A pesar de lo lamentable de estos asesinatos, los puntos de violencia están localizados y no afectan el proceso en su conjunto.

A nadie conviene especular sobre el riesgo de las elecciones. Más útil y positivo será participar y contribuir a cuidarlas.

ONEL ORTIZ FRAGOSO

ANALISTA POLÍTICO Y ASESOR PARLAMENTARIO

@ONELORTIZ

