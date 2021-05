¿Qué tranza con las trans?

Como saben, acabamos de conmemorar el Día Mundial de la Lucha Contra la Homofobia. ¿Por qué?, pues porque el 17 de mayo de 90, la OMS retiró la “homosexualidad” de la lista de “enfermedades mentales”.

Esto como consecuencia de una acción en 1973, cuando la Asociación Psiquiátrica Americana dejó de considerar la homosexualidad como enfermedad. Y sin olvidar los famosos Disturbios de Stonewall. ¿Qué pachó? Bueno, la madrugada del 28 de junio de 1969 un grupo LGBT juerguista y harto de violencia policiaca, decidió alzarse y defenderse. Ahí estaba un grupo de jóvenes LGBTQ sin hogar, mujeres transgénero de color, lesbianas, drag queens, gays y sus aliados. Lo que comenzó como una rutinaria redada policial en el bar gay Stonewall Inn, ubicado en Nueva York, se transformó en una campal como de fucho llanero, pero a taconazos, que derivó en un levantamiento en calles del vecindario. Y se la prolongó (la protesta) por varias noches. Aunque ya me los habían abaratado antes y se surtieron parejo a la chota en otras ocasiones, esta vez prendió como pólvora un movimiento social masivo que se extendió rápidamente por los EU y el mundo entero.

Luego, en 2004 se creó el IDAHOT (International Day Against Homophobia and Transphobia) que realizó una campaña a lo largo de ese año para que, llegando 2005 se conmemorara la fecha por medio de acciones de educación, prevención y difusión en contra de la homofobia y la visibilización de los “crímenes de odio”.

Y a que ustedes no sabían que la ONU no reconoce como tales, los crímenes de odio ni la discriminación por orientación sexual o identidad de género. De hecho, algunos de estos crímenes son acallados y otros hasta fomentados por diversos gobiernos que no reconocen los derechos de la población LGBT, sobre todo de mujeres… y que tan campantemente votan en las Naciones Unidas.

Hay más de una decena de países donde todavía hay condena con cárcel y hasta la muerte a hombres que mantienen relaciones sexuales, aún siendo consensuadas entre adultos. Por otro lado, la OMS descartó la transexualidad como un trastorno psiquiátrico, ya que estaba clasificado como un “desorden mental”, pero tampoco les dio tanto el valor, nomás lo renombraron como “discordancia de género”. Y en el famoso DSM-5 (publicado por la Asociación Estadounidense de Psiquiatría) fue reclasificado, moviéndose de la categoría de “trastornos sexuales” hacia una propia y renombrado como “disforia de género”, quesque pa' no estigmatizar a dragas, vestidas, etc. Umta, para eso me gustaban.

En general, la comunidad “TTT” del famoso LGBT, no ha quedado conforme. Y como sea, recuerden: en México la expectativa de vida de una persona trans es de 35 años y esto debería avergonzarnos. Si las autoridades internacionales no se atreven, empecemos por cambiar nuestros prejuicios e ideas preconcebidas... sólo así, de la indignación, pasaremos a la indignACCIÓN!

POR FERNANDA TAPIA

DENUNCIAS@FERNANDATAPIA.COM

@TAPIAFERNANDA

DZA