Elecciones 2021: ¿Es muy difícil encontrar candidatos sin antecedentes?

Apenas empezaron las campañas electorales para las elecciones del 6 de junio y lo peor ya está flotando a la superficie. Tres candidatos de diferentes partidos están teniendo sus roces y encontronazos con la justicia de este país. Maru Campos del PAN en Chihuahua, Gregorio Gómez del PRD en Veracruz y Raúl Cantú de Movimiento Ciudadano en Nuevo León.

Entre los tres personajes, el caso más relevante es el de Maru Campos. Ella está intentando ser gobernadora de su estado por segunda vez. La diferencia es que ahora la FGR trae un juicio abierto contra ella por cohecho (soborno). Según la causa penal 2821/2020, fue beneficiada por la famosa nómina secreta. La investigación dice que entre 2014 y 2016, cuando era diputada local, estaba recibiendo un extra mal habido. La candidata ya fue “vinculada a proceso”, o sea que el juez encargado del caso dijo que hay suficientes pruebas para abrir un proceso contra ella. A raíz de la vinculación, hubo un rompimiento total entre el gobernador Corral y la alcaldesa Campos. Ella lo acusó de entregar al estado a Morena. Y eso que son del mismo partido…

Otro caso se dio empezando la semana. Raúl Cantú fue arrestado en Nuevo León acusado de presuntos vínculos con el crimen organizado y por intentar sobornar a un agente de la FGR. Finísima persona. Les ofreció millones de pesos en efectivo, joyas y hasta coches con tal de que no reportaran su arresto. Los agentes se resistieron, habría que darles un profundo reconocimiento a esos agentes, señor Gertz. El arresto es parte de una investigación contra “El Vaquero”, líder del Cártel del Golfo. El martes se ejecutaron dos órdenes de cateo: una donde estaba El Vaquero y otra donde estaba el candidato Cantú, donde lo encontraron con tres armas de fuego largas, más de 80 cartuchos, joyas, dinero en efectivo y algo que se parecía sospechosamente a la marihuana. Aunque resultara que no es marihuana, el resto debería ser suficiente para impedir que se presente a la elección. Hoy Cantú fue liberado porque la juez encargada del caso consideró que las pruebas presentadas contra él no tenían certeza legal. La FGR haciendo un FGR.

El tercero es Gregorio Gómez, candidato del PRD a la alcaldía de Tihuatlán. El miércoles en la tarde fue detenido por la Fiscalía y parece que está a la espera de que le imputen delitos federales. Aún no se ha dicho nada sobre el caso de este caballero. La dirigente estatal y nacional del partido dicen que es presión política del gobernador Cuitláhuac García.

No es por querer levantar sospechas o andar de intrigoso, pero es inevitable pensar que los tres casos involucran a la Fiscalía General de la República y a candidatos de oposición. No quisiera yo amarrar navajas, pero no deja de ser sospechoso que, uno: la Fiscalía ande tan ocupada en pleno proceso electoral y dos: que sea sólo contra candidatos de los partidos ajenos a Morena y sus rémoras.

Ojalá me equivoque, pero la Fiscalía no ha brillado por su autonomía en este sexenio.