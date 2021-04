"La popularidad no es ni será credibilidad, si faltan los resultados. El país pero sobre todo la población y la más vulnerable con más razón necesita de gobiernos eficaces. Por ello el apresuramiento y el desconocimiento quiere con medias verdades y diagnósticos incompletos hacer cambios por cambiar. Un cambio así, cuando no tiene rumbo y menos sostenibilidad se vuelve en contra de los gobiernos populistas y hace que sus líderes pierdan el rumbo y lo cambien por un paradigma mágico de soluciones a fuerza de imposiciones. México y más su población merece un gobierno sensible pero eficaz, honesto y capaz pero no sólo en el discurso. Quien divide se disminuye, aunque se crea más fuerte, siendo que sólo la unidad es capaz de transformar sociedades."

Por SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh