Remakes y la división en Sony

Hay nuevos rumores en la industria y en específico a Sony. Un artículo publicado en Bloomberg por Jason Schreier menciona una posible disputa intelectual o creativa en cuanto a los próximos proyectos de la franquicia, en especial con un grupo llamado Servicios de Artes Visuales de Sony Corp, ya que supuestamente estaba en lo planes de Sony lanzar un próximo remake del juego de The Last of Us para esta generación de consolas.

El problema es más complejo de lo que parece, por un lado, ¿es realmente lo que quieren ver los gamers? ¿Un remake de The Last of Us o Uncharted en lugar de secuelas o nuevos proyectos? También es cierto que muchos de los proyectos, llevan tiempo, incluso años, y varios equipos de desarrolladores entran en diferentes momentos. Además de que el presupuesto para estos proyectos es muy alto, por lo que los títulos deben ser elegidos de forma estratégica por Sony.

De acuerdo al artículo y es un gran problema en Sony, radica en la comunicación entre los líderes de estudios de desarrollos de videojuegos y hasta falta de alineación en muchos de los objetivos. A esto sumemos que se menciona que las decisiones se toman y son encabezadas por una visión muy cautelosa y hasta cierto punto se podría decir conservadora de parte de Sony, ya que habrían establecido como línea de negocio enfocarse en la producción de títulos que ya hayan probado ser exitosos en el pasado.

Ahora, en cuanto al proyecto de The Last of Us, no es lo mismo remasterizar a hacer un remake desde el inicio con nuevos motores de juego. Por lo que a pesar del éxito y auge de la saga, muchos nos preguntamos si vale la pena o no que equipos de desarrollo se dediquen durante un largo tiempo a un juego que es considerado como una obra maestra.

Claro, mencionando que son rumores, el artículo de Bloomberg menciona cosas interesantes y que hacen mucho sentido. Uno de los principales problemas en varios juegos de Sony en los últimos años, son los retrasos en el lanzamiento de juegos. Por ello, varios estudios han entrado a terminar los proyectos que se han retrasado.

Days Gone es otro caso peculiar, en cuanto a desarrollo fue un juego que tuvo varios retos y obstáculos en su creación, sin embargo en términos generales fue un juego que cumplió las expectativas de jugabilidad y en ventas no les fue nada mal. Entonces, ¿por qué no darle actualizaciones o contenido adicional? La respuesta parece estar de nuevo en los equipos de desarrollo, ya que podrían una vez terminado el juego, migrar a otro proyecto.

Algo que parece que comienza a sentirse en la industria, es que se ha reducido un poco la brecha y las oportunidades hacia nuevas producciones o para desarrollar ideas frescas, en esta etapa las franquicias con un renombre quieren apostar por darle continuidad a sus sagas más emblemáticas. Lo cierto es que los usuarios en un futuro quisiera ver más un nuevo título de la saga de Uncharted que un remake de la primera entrega.

