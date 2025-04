Pero, señor Petro, ¿qué le apura?

Que sí, que no, que quién sabe. Pero mientras lo averiguamos, el señor Gustavo Petro, presidente de Colombia, exguerrillero, usuario de Twitter (ahora “X”) en estado inconveniente, se lanzó ahora a quejarse de algo que ni siquiera le consta. Más que presidente de una nación, da la impresión de ser un bebé berrinchudo.

Los hechos: Gustavo Petro aseguró que Estados Unidos le revocó su visa de turista, por lo que no puede viajar a dicho país. Después de asegurarlo, dijo que “cree” -no sabemos el por qué- ya no puede visitar ese país.

Después de señalar lo anterior sin conocimiento de causa, Petro salió por peteneras asegurando que él ya “no tiene necesidad” de una visa, pues -dijo- “ya vi al pato Donald varias veces”. Claro, es más fácil armar un lío donde no lo hay o, bien, burlarse de Donald Trump -que, si bien dan ganas, siendo el presidente de Colombia, no debería hacerlo-, que ponerse a arreglar muchos problemas que tiene su país en este momento. Empezando por el desgarriate que armó él mismo vía la mencionada red social este Viernes Santo.

¿Estaba con cocaína (como diría su ex ministro Álvaro Leyva) o tomado? Porque si no lo estaba, solo puede decirse que es un infame al celebrar la masacre de inocentes en la región de La Plata en Huila, diciendo que es un ejemplo para el mundo y una forma de alcanzar la paz.

Cierto que a los pocos minutos borró el tuit en cuestión, pero sabemos que lo escrito en redes sociales será conservado para la posteridad cuando alguien toma una captura de pantalla. Y ese es el caso del muy desafortunado comentario de Petro.

Ni siquiera es válido decir que Petro fue guerrillero y que eso justifica su mensaje. El señor ya es presidente de Colombia y, como tal, debería condenar cualquier tipo de violencia y más cuando son asesinados menores de edad. Eso es terrorismo e infanticidio, y nada para celebrar.

No es lo único. Dado que Donald Trump impuso aranceles del 10% a los productos colombianos -lo cual, en el mejor de los casos, afectaría el 30% de las exportaciones de Colombia a EEUU-, los estadounidenses sufrirán por el alto costo que vendrá asociado al café colombiano, pero los PRODUCTORES de tan importante grano, sufrirán más por la pérdida en ventas. Petro debiera estar ocupado, además de preocupado. Su industria manufacturera y textil, que constituye un importante porcentaje de sus exportaciones a Estados Unidos, también cargarán con aranceles. Sin olvidar los insumos químicos e industriales.

Pero el señor se pone a hacer un espectáculo.

Como en otras ocasiones, su anuncio lo hizo durante un consejo de ministros realizado en la sede del poder ejecutivo colombiano, la Casa de Nariño. Necesitaba plañideras que acompañaran su enojo y berrinche.

Pero dado que su dolor es que perdió la visa, que sea congruente con sus credos. Si tanto odia a los Estados Unidos, ¿qué tanto le apura? Si según él no quiere pisar tierra yanqui, porque le da asco, ¿entonces para qué tanto enojo porque le quitaron la visa?

Al hacer tanto escándalo, el presidente Petro está confirmando lo que más de uno dice en Colombia: él está inmiscuido con el narcotráfico, una de las más poderosas razones por las que el gobierno estadounidense retira visas.

Algo más: ningún comunista o socialista que se digne de serlo trataría de ir o querría ir a Estados Unidos. Por lo cual, Petro ni siquiera es un comunista de en serio, solo un exguerrillero asesino.

POR VERÓNICA MALO GUZMÁN

COLABORADORA

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

MAAZ