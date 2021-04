Michelle Vieth se integra a 'Hoy'

¡Confirmado! Michelle Vieth se incorpora al matutino de Canal 2. Sí, la protagonista de la telenovela 'Mi Pequeña Traviesa' va a integrarse al programa del cual son titulares Andrea Legarreta y Galilea Montijo. Michelle Vieth empezará a aparecer en 'Hoy' el lunes 19 del presente, día que inicia ahí el certamen de bailoteo del que ya le hablé en mi anterior columna. La actriz va a ser una de las participantes estelares del concurso de baile de 'Hoy'. Por cierto la que se reintegra hoy a 'Hoy' –tras estar dos semanas de vacaciones– es Andrea Legarreta (que acaba de grabar por décimo año consecutivo la exitosa campaña publicitaria del champú de sábila del que ella y sus hijas, Mía y Nina, son imagen).

El que hace su debut como actor de telenovelas es Omar Sandoval, el chef que tiene la responsabilidad de la sección de cocina de 'Cuéntamelo YA'. Omar está participando en '¿Qué le pasa a mi familia?', historia en la que personifica a un chef agrio y cascarrabias de nombre «Vladimir».

Me entero que Cynthia Klitbo y su actual pareja NO quisieron participar en la segunda temporada de 'Inseparables', el «reality show» de Televisa. La experimentada actriz y su novio decidieron NO concursar. En cambio quienes sí se aventaron a competir son Luis 'Potro' Caballero y Estefanía Ahumada. La pareja ya se encuentra en Colombia grabando los episodios de la nueva temporada de 'Inseparabilidades' (cuyo estreno está previsto para octubre).

Hoy el programa 'Poder Ciudadano' (ABC Radio | 760 AM), cuyo titular es el periodista Juan Carlos Flores Aquino, cumple cinco años al aire.

