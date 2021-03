Cofepris tiene tarea, ya hay medicamento contra COVID-19

Ayer en las oficinas de la Cofepris, que dirige Alejandro Svarch Pérez hubo movimientos, Las farmacéuticas GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology solicitarán autorización de uso de emergencia de tratamiento efectivo para COVID-19 que reduce hospitalización y muerte en 85 por ciento.

Lo anterior, se debe a los resultados positivos de los ensayos clínicos Fase 3 del anticuerpo monoclonal denominado VIR-7831 para el tratamiento de COVID-19 desarrollado por GlaxoSmithKline y Vir Biotechnology –que demostró una reducción de 85% en las hospitalizaciones y mortalidad en pacientes con la enfermedad además de ser efectivo para las variantes del virus- se solicitará la autorización de uso de emergencia a las autoridades regulatorias.

Sigfrido Rangel, director médico de GSK México, nos cuenta que representa una gran esperanza para todo el mundo y para los sistemas de salud, toda vez que se tendrá disponible una monoterapia que ayudará a controlar la enfermedad y no llegar a estadios severos.

Esperemos que este tratamiento monoclonal humano y único en su tipo esté disponible muy pronto, pues resta la aprobación por parte de las agencias reguladoras. Los médicos, que estuvieron en el estudio científico de este medicamento, afirman que la vacuna es una salida para combatir el virus, pero el medicamento viene a cerrar el círculo y así evitar mayores defunciones.

VACUNAS SÍ, MEDICINAS NO

Más de siete horas tuvo que esperar Antonio Fernández para ser vacunado en Nezahualcóyotl, uno de los municipios del Estado de México más afectados por la Covid-19.

Menciona que las personas eran incrédulas ante la enfermedad; el cubrebocas jamás fue una regla, perdió a su hija y yerno, por complicaciones del virus “llegó un momento en qué el dinero se acabó, no había hospitales dónde atenderlos, gastamos por cada uno más de 70 mil pesos, un medicamento podría ser la esperanza (Remdesivir) pero se agravaron y fallecieron con una semana de diferencia”.

Médicos de la zona, afirman que 6 de cada 10 personas prefieren atenderse en casa, incluso acusan a los médicos de ser los causantes de la muerte de los pacientes, pero en realidad se debe a que en el país no hay hospitales y medicamentos gratuitos o de bajo suficientes para atender a la población vulnerable.

Nezahualcóyotl, que encabeza el presidente municipal Juan Hugo de la Rosa, es el segundo municipio con mayor número de casos Covid-19, sólo por debajo de Ecatepec, en tres días, Neza inmunizó a 98 mil 291 adultos mayores, lo que equivale al 60 por ciento de los 165 mil que habitan en esa localidad.

Sin embargo los médicos, miembros del Consejo Nacional de Salud, y quienes piden no ser nombrados para no tener represalias por parte de la Federación, me cuentan que mucha de esta población está enferma y está lejos de que vuelvan a reactivar sus tratamientos contra el cáncer enfermedades crónico degenerativas, porque los medicamentos no van a llegar sino hasta julio, ¡uff!.

EN EL APUNTE… Signos de alerta aparecen en Financiera Nacional de Desarrollo Agropecuario, Rural, Forestal y Pesquero. Su origen se ubica en la compra del servicio de limpieza mediante el procedimiento IA-006HAN001-E66-2021, motivo por el que desde este espacio surge un llamado de atención para su titular Baldemar Hernández, ya que el sábado pasado su director de Recursos Materiales, Bernardo Alcántara García, cambió los requisitos para que los interesados ya no tengan que entregar el dictamen para dar cuenta que cumplieron con sus obligaciones en materia de seguridad social.

Pero los tiempos no son el único factor que llama la atención, pues como es sabido se busca generar reformas en materia de outsourcing para proteger a la clase trabajadora; sin perder de vista que jugadores del sector reconocen a Asbiin S.A. de C.V. como cercana a Alcántara García desde que se encargaba de las adquisiciones en el Fonacot, que lleva Alberto Ortiz, donde se desempeñó como proveedora de febrero a diciembre de 2020.

Ante ello, los ojos se encuentran puestos sobre la presentación de propuestas programada para este miércoles 24 de marzo, más aún al recordar que implica un contrato que culmina hasta 2022.

