La disputa en Campeche

Sin duda en Campeche, uno los bastiones del PRI que ha gobernado por casi 100 años, se viene una batalla sin precedentes. El panorama a casi tres meses de la jornada electoral luce desalentador para el partido hegemónico, y no es para menos, pues pareciera que fue abandonado a su suerte por el exgobernador.

En las próximas semanas seguramente veremos cómo, desde el Comité Ejecutivo Nacional tricolor, tratarán de encarrilar la suerte su candidato, que ni en alianza con el PAN y PRD logra despuntar. Por lo pronto, Layda Sansores, desde Morena y el PT, va en caballo de hacienda. Quienes la conocen, la ubican como una mujer de lucha, que ha estado desde hace muchos años en la vida política del país, y que, desde su trinchera, ha defendido las causas de la Cuarta Transformación.

Layda dará la batalla y no se dejará vencer tan fácilmente; se avizora como una candidata fuerte en Campeche, estado al que ha querido gobernar en varias ocasiones. El PRI, mientras, sigue dentro de su muralla, sin observar que lo que le duele a Campeche es, como a la gran mayoría de los mexicanos, el abandono de su clase política, la indiferencia, el uso del poder para unos cuantos y el mal manejo de los recursos.

Esa es la clave que le pueden costar al PRI perder el estado y abrirle la puerta al Movimiento Regeneración Nacional. La cereza del pastel es la gubernatura, pero los partidos no deben perder de vista que también está en juego el futuro de 21 diputaciones de mayoría relativa, 14 de representación proporcional, 13 presidencias municipales y alcaldías, así como 28 sindicaturas, 102 regidurías y 132 juntas municipales, concejales y presidencias de comunidad con un padrón electoral superior a los 667 mil posibles votantes.

Recordemos que en 2018, el PRI tuvo una sacudida en esos cargos. No tuvo carro completo: perdió municipios y apenas logró la tercera parte de la curules en el Congreso campechano. El PRI ni siquiera logra el segundo lugar. Lo ocupa el alcalde con licencia de Campeche, Elíseo Fernández Montufar, ahora por Movimiento Ciudadano, quien a principios de este año cerró un ciclo en el PAN para unirse a las filas del movimiento naranja; también dará la batalla por ganar la gubernatura del estado, cuya ciudad es la única amurallada del país.

Y ahora sí en tercer lugar, por la coalición “Va por Campeche”, conformada por el PRI, PAN y PRD, va Christian Castro Bello, el ex secretario de Desarrollo Social y Humano de Campeche, sobrino del ex mandatario estatal Alejandro Moreno y dirigente nacional del PRI. En su discurso, habla de una campaña limpia, de ideas y propuestas, pero en el ambiente político nadie duda que es una imposición de Alito. Una figura fresca que se verá en la contienda, se presenta con una candidata independiente, Vania María Kelleher Hernán, en tanto que el recién creado Partido Encuentro Solidario irá con Enrique Ku Herrera, con miras a obtener el porcentaje mínimo necesario para no perder el registro.

Sin duda, esta elección será sin precedentes, pues de acuerdo con datos de Opinión Pública, Marketing e Imagen y Social Research Solutions la gubernatura de Campeche cambiaría de color si las elecciones fueran hoy. Y eso evidencia que Campeche merece una mejor gobernadora o gobernador, por lo que estará en manos de los votantes este próximo 6 de junio cambiar la historia del estado.

POR BLANCA BECERRIL

@BLANCABECERRIL

BGUTIERREZBECERRIL@GMAIL.COM

avh