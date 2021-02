Experiencias COVID

Así como una persona que ya le dio COVID-19 comparte la experiencia que tuvo con sus allegados o conocidos, la Liga Mexicana del Pacífico (LMP) podría platicar la suya a la Liga Mexicana de Beisbol (LMB), torneo veraniego que está cada vez más cerca de empezar.

De acuerdo con el señor Omar Canizales, presidente de la LMP, si la LMB, comandada por Horacio de la Vega, solicita tal favor, estaría en toda la disposición de hacerlo. Seguramente tendría mucho que platicar, porque hasta Serie del Caribe hubo en tierras sinaloenses.

Pero, yo me pregunto ¿qué experiencia es la que podría compartir? Porque a reserva de lo deportivo, la organización en los estadios y el límite de cupo en ellos se vio rebasado, y si no, ahí están los medios de comunicación y las decenas de videos en redes sociales en donde deja en evidencia que tanto directivas, como afición, cargaron culpa por no cumplir los protocolos requeridos. Y de la Serie del Caribe ni hablamos.

Lo que sí creo es que Horacio de la Vega debe tener en cuenta que los contagios continúan y hay un gran riesgo de que un jugador pueda ser una fuente de contagio como lo hubo en la LMP, que, incluso, llevó a que hubiera una suspensión de al menos 12 días. Y no creo que en las tribunas todos estuvieran libres de contagio, aunque de ahí no tenemos estadística.

No tengo nada en contra de Omar Canizales, al contrario, creo que la LPM es uno de los torneos de mayor calidad en América Latina y el Caribe, y además fue el deporte que fue el primero en abrir sus puertas, luego de varios meses de sequía en las tribunas de cualquier disciplina, finalmente tenía que haber experiencia y consecuencia. Espero, de todo corazón, que el próximo invierno en la MexPac sea un lujo, como siempre.

Por su parte, estaremos pendientes a que se cante la voz de playball el próximo 20 de mayo en la LMB, porque este año va, porque va, dicho de voz de Horacio de la Vega quien, repito, deberá tener en cuenta las circunstancias. Por lo pronto, en el tema de las transmisiones parece que se está reforzando toda vez que es una duda el poder meter gente a los estadios.



POR MANUEL ZAMACONA

TWITTER @ZAMACONAALAIRE

ZAMALOCUTOR@GMAIL.COM

jram