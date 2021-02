Atributos destructivos

"El país se divide y hasta se destruye cuando la ignorancia quiere imponer una visión que no sólo es falsa y mentirosa, tanto como irreal e inviable. Si a la ignorancia se le suma la soberbia, la posibilidad de cambio o corrección se hace menos probable. La soberbia y la ignorancia no inspiran confianza. Si además falta firmeza en las ideas y fortaleza en el carácter, se estará justificando cualquier asunto, aunque se tenga que faltar a la verdad. La contradicción sistemática y la distorsión de la realidad sumada al rencor y la vuelta al pasado no presagian un cambio favorable.

Pero lo que sí promete, es que esto mismo, impulsa a la ciudadanía a manifestarse e ir limitando los excesos del poder, el abuso del micrófono y el mal uso del presupuesto."

POR SALVADOR CERÓN

ECONOMISTA

@ACCRESPONSABLE

avh