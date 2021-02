Cambio realista

"La realidad y la ficción contrastan de forma drástica. Por eso, asuntos tan serios y delicados como: la salud, la pobreza, la educación y la economía entre otros, deben ser abordados con todo realismo y completo conocimiento. La pobreza tiene que ser atendida con prioridad porque las personas se vulnerables son singulares y no pueden ser tratadas en general y desde el discurso. El futuro, la economía y también la política no son una apuesta ideológica, son un reto de liderazgo, entendimiento, visión, realismo y verdad. No es responsable, ni ético actuar al revés. El cambio es deseable, pero con realismo, trabajo real y entendimiento claro de lo que es gobernar con visión de estado”.

POR SALVADOR CERÓN

Noticias Relacionadas Sacapuntas

Sin oxígeno

avh