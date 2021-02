Desatinado, regresar a clases presenciales

La propuesta para que este mes las escuelas particulares retomen las clases presenciales, presentada por la Asociación Nacional para el Fomento Educativo y la Asociación Nacional de Escuelas Particulares (ANFE-ANEP), es algo que especialistas en educación consideran desatinado.

Para empezar, la misma asociación desconoce cuántos padres de familia y colegios están dispuestos a volver a las aulas, pese a que uno de sus argumentos es que la misma comunidad les ha pedido apoyo para reactivar las clases.

Aunque no tienen una fecha para iniciar esta reapertura, su idea es comenzar con las escuelas que estén dispuestas a hacerlo, así sea una sola. Alfredo Villar, presidente de la ANFE-ANEP, me comentó que cuentan con un protocolo de sanidad para cuando inicien las actividades. Habrá sanitización de los salones varias ocasiones durante las jornadas y se cancelarán los festivales y actividades grupales. El horario de clases será el normal y se buscará que los estudiantes utilicen caretas para que no respiren durante mucho tiempo el dióxido de carbono -debido a los cubrebocas-.

Analistas en el tema consideran que esta decisión es altamente riesgosa, vulnera a los estudiantes y a los profesores, quienes, además, no recibirán la vacuna contra el COVID-19, primero, porque no hay, y segundo, porque necesitan estar en semáforo verde en sus entidades para poder adquirirla.

Recordemos que en este momento no existe ningún estado con semáforo verde, Campeche, donde hace ocho días se vacunaron a más de nueve mil docentes, regresó este fin de semana a semáforo amarillo.

Es indudable el colapso económico por el que atraviesan los colegios privados, además de la falta de apoyo del gobierno federal para ayudarlos a mantenerse a flote; de ahí la desesperación por regresar a las clases presenciales.

Los miembros de la ANFE-ANEP consideran que existe un riesgo de contagio en los colegios, pero le achacan al gobierno poca capacidad para enfrentar la pandemia, lo que a su vez los obliga a tomar sus propias decisiones, por muy osadas que parezcan. La reactivación de las clases presenciales se pretende ocurra en todo el territorio nacional, para ello la asociación ya contacta a las instituciones educativas a fin de ponerles la opción sobre la mesa.

En tanto, la ANFE-ANEP busca que, una vez que Delfina Gómez Álvarez tome posesión como secretaria de Educación -cosa que ocurrirá el 16 de febrero-, los reciba para plantear opciones que beneficien al sector educativo privado del país, que de por sí ya ha perdido a más de tres millones de alumnos, de los 5.3 millones que tenía, y se estima que en este año cierren más de 20 mil colegios.

SINCRONÍA: Más de 250 mil estudiantes desertaron de la educación privada y no ingresaron a otras instituciones. Y tres millones de niños, niñas y adolescentes (NNA) migraron a la educación pública.

