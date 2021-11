Sheinbaum olvida que se le paga para gobernar, no para hacer campaña

La jefa de gobierno de la Ciudad de México asegura que su gira por cuatro estados del país en cinco días, no es una campaña de promoción como precandidata a la Presidencia de la República. Para justificar su prolongada ausencia al frente de sus obligaciones en el gobierno capitalino, Claudia Sheinbaum dijo que “para que no haya problema”, viajó a Campeche, Guanajuato, Baja California y Colima, invitada por los gobiernos de esas entidades y con sus propios recursos. Habrá que recordarle a la doctora que el problema no son los las “invitaciones” ni como sufraga esas ausencias, sino que ella fue votada y se le paga para servir a la ciudad que requiere un gobierno capaz de resolver sin distracciones sus enormes problemas.

Como ejemplos, el repunte de 5.6% de casos de COVID-19 en Gustavo A. Madero durante la última semana de octubre, el caos por la enésima suspensión de servicio del metro la semana pasada, o el incendio del Mercado Sonora que dejó al descubierto, oootra vez, el comercio y el maltrato animal que es un delito impune y práctica que lleva años sin ser atendida, por citar sólo los más recientes. Está claro que, entre Sheinbaum, Ebrard y Monreal (las “corcholatas” del presidente), la jefa de gobierno es la más distraída por su agenda política personal.

*Como verdadero balde de agua helada debió caer a la “austeridat” de la 4t el escándalo en que se vio involucrada su titular de turismo Paola Félix, ausente de sus obligaciones en plena celebración del Gran Premio de México, al llegar en vuelo privado a Guatemala acompañada, entre otros, por el productor Alejandro Gou, a quien casualmente se le asignó sin licitación un contrato por 15 millones para la realización del desfile de muertos de la CDMX. El evento fue la boda de Santiago Nieto y Carla Humphrey quienes buscaban privacidad, pero no contaban con que llegar al aeropuerto La Aurora la exdiputada verde, hoy morenista, y sus acompañantes llevaban 35 mil dólares en efectivo sin declarar. Ahora la pregunta es, ¿de dónde y para quién eran esos billetes verdes?

*Los videos que muestran a un comando de al menos una docena de individuos armados con rifles de alto poder en busca de narcotraficantes rivales para ejecutarlos en la playa a plena luz del día, así como la balacera que terminó con la muerte de dos turistas extranjeras hace apenas unos días, son la más reciente evidencia de lo que sucede en la Riviera Maya sin que las autoridades federales, estatales o municipales sean capaces de impedirlo. Ese destino turístico, como el de Acapulco en el Pacífico, están boletinados por Estados Unidos, Canadá y Europa como lugares a donde NO VIAJAR, en perjuicio del comercio, los servicios y el empleo locales. Como respuesta, la alcaldesa de Acapulco, Abelina López, ha pedido a los medios “callar para no generar alarma” y el gobernador de Quintana Roo, Carlos Joaquín, asegura que se trabaja para dar con los responsables. Pero de una estrategia NACIONAL para dar seguridad al turismo, desarticular al crimen organizado y crear un clima de paz para la inversión, nada.

*Encabezada por Ana Elizabeth García Vilchis, que es un manojo de nervios con evidentes deficiencias para leer y hablar, la sección “quien es quien en las mentiras de la semana”, durante las mañaneras de los miércoles, se ha convertido en un hilarante espectáculo que poco ayuda a la gestión presidencial y por el contrario, provoca una serie de mofas por sus tropiezos verbales como “no es falso, pero exageran” o la más reciente perla: “no es falso, pero no es verdadero”. Sustituir a García Vilchis por su penoso desempeño y su salario de más de 81 mil pesos, significaría para el presidente reconocer su error y sólo por ello no lo hará, aunque en el pecado seguirá cargando con la penitencia.

*Las elecciones de ayer en Nicaragua nos muestran de lo que son capaces las “izquierdas” dictatoriales del continente. Fraude para reelegirse indefinidamente, cárcel para opositores, miseria, desempleo, violencia y éxodo. Ojo, la sociedad mexicana está a tiempo de tomar nota.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

CAR