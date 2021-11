Recordatorio

Los principios de austeridad y transparencia son inviolables, dijo Claudia Sheinbaum, al referirse a la renuncia de la secretaria de Turismo de la CDMX, Paola Félix. Y señaló que este caso es un recordatorio para los servidores públicos de todos los niveles, particularmente para quienes se ostentan como parte de la 4T. Ni la eficiencia, dijo, reemplaza los principios que deben regir su actuación.

El Plan B

Un reajuste por encima de los 300 mil millones de pesos, propondrán este lunes los líderes del PAN, PRI y PRD, Marko Cortés, Alejandro Moreno y Jesús Zambrano, así como sus coordinadores en San Lázaro, Jorge Romero, Rubén Moreira y Luis Espinosa. Presentarán su Presupuesto Alternativo 2022 con el que buscan impactar en 80 acciones presupuestales y programas. Lo que está por verse es cómo lo recibe la 4T.

La realidad

Y a propósito de la oposición, nos cuenta que en la encerrona que ordenó el presidente del PAN, Marko Cortés, no se retractó de sus declaraciones recientes. Por el contrario, refrendó que no es favorable el panorama para el 2022. Les habló claro a los integrantes del CEN e insistió que no hay muchas posibilidades en cinco estados que renuevan gubernaturas, por lo que les pidió buscar apoyo de todos los sectores.

Por nuevas relaciones

Nos hacen saber que la presidenta del Senado, Olga Sánchez Cordero, quiere poner un nuevo sello a la revisión de la política exterior que se lleva a cabo en la Cámara Alta. Para ello, inició una serie de encuentros con embajadores de diversos países en México, entre ellos el de EU, España, Francia y China.

De la COP26 a la ONU

Una semana de actividad internacional espera al gobierno federal. Este lunes, la titular de la Semarnat, María Luisa Albores, participará en la COP26 para fijar la postura de México sobre el cambio climático y, mañana, el presidente López Obrador pronunciará un discurso en la ONU, en la ceremonia en la que México asume la presidencia del Consejo de Seguridad.

