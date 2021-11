Mancera con el agua en el cuello

Por riesgo de fuga, dictan prisión preventiva a Julio Serna, ex jefe de gabinete de la administración pasada en la ciudad de México, quien es acusado por el delito de enriquecimiento ilícito. El gobierno de Claudia Sheinbaum cada vez le pisa más los talones a Miguel Ángel Mancera, ex jefe de gobierno.

Las revelaciones de Miguel Ángel Vázquez, luego de que se apegara al criterio de oportunidad ofrecido por la Fiscalía General de Justicia capitalina, incrementó el número de involucrados en actos de corrupción en el pasado sexenio y ahora todos los caminos de irregularidades llevan a Miguel Ángel Mancera.

Antes de Vázquez eran nueve los ex funcionarios suyos acusados de desvío de recursos y seis detenidos, pero las confesiones aumentaron a 35 los involucrados en actos de corrupción y al menos ocho ya fueron detenidos. Vázquez era subsecretario de administración y capital humano de la Secretaría de Finanzas y tuvo en su poder y control el pago a más de 320 mil trabajadores de diferentes áreas y dependencias.

Los otros detenidos eran parte de la Secretaría de Finanzas: Joel Pozol, ex subdirector de análisis Presupuestal; José de Jesús Contreras, ex subdirector de Operaciones Financieras; Sinthya Campos, de la Oficialía Mayor; Berenice Guerrero, ex subsecretaria de Planeación Financiera; José Iván Morales, también de la misma área. En conjunto desviaron más de mil millones y han asegurado en sus declaraciones que recibieron órdenes de “arriba”.

En este caso, Julio Serna, sospechas las autoridades es una de las cabezas que son investigadas en ese sentido, además de ser acusado de rescatar bodegas en desuso y venderlas de manera ilícita.

Otro detenido es Edgar Takahashi Villanueva, ex director de Licitación de Obras Públicas de la Secretaría de Obras, por desviar 40 millones de pesos para la reconstrucción de la ciudad después de los sismos de 2017, además de otorgar contratos públicos sin tener facultades para la demolición de inmuebles. En complicidad con Berenice Guerrero y otros habrían hackeado dos cuentas bancarias de Finanzas para robar 190 millones de pesos.

En julio de 2021 la Fiscalía capitalina capturó a Edgar Tungüí Rodríguez, ex comisionado para la reconstrucción, también acusado de desvío de recursos. Jaime Slomianski, ex titular de la Agencias de Gestión Urbana de la Ciudad de México, también se anota en la lista de los defraudadores al causar un daño al erario de 29 millones de pesos y actualmente se encuentra prófugo.

Pero seguro saldrán más nombres de entres las más de 30 carpetas de investigación, pues también están en la mira Héctor Serrano, Alejandra Barrales, Karen Quiroga, entre otros.

La captura de Serna debe tener nervioso a Mancera porque además de ser su amigo de la infancia, fue el centro neurálgico de todas las operaciones desde el gobierno de la ciudad de México y al senador del PRD puede llegarle el agua a la nariz.

Uppercut: El senador Antonio Martín del Campo, favorito de las encuestas para ser el candidato del PAN al gobierno de Aguascalientes, se anotó un punto entre la militancia al intentar ser un puente de reconciliación y entendimiento entre el mandatario de la entidad, Martín Orozco, y el presidente del PAN Marko Cortés, luego de la renuncia al partido del diputado Roberto Valenzuela para irse con Morena y dos semanas después de que la senadora Martha Márquez también abandonó las filas del blanquiazul. Si en este momento fueran las elecciones Martín del Campo ganaría por cerca de 10 puntos a su rival más cercana Tere Jiménez, por lo que aunque no era el favorito de la nomenclatura, en la sede nacional cada vez están más convencidos de que debe ser el abanderado. En unos días se deberá de dar a conocer al abanderado panista.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

CAR