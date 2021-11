Feminista, mito genial de Andrés Manuel. ¿También de Claudia?

El #25N fue violento en México. Esta vez no precisamente por las marchas en las que cientos de mujeres exigieron poner fin a todo tipo de agresiones. Más bien porque 11 mujeres fueron asesinadas ese día en nueve estados del país, incluida una joven de 18 años que participaba en una protesta en Guaymas, Sonora.

El presidente López Obrador a veces se autodenomina feminista y otras considera que el feminismo es un invento neoliberal. Más allá de su bipolaridad sobre el asunto, lo cierto es que no lo comprende y en estos casi tres años el tema de las mujeres sigue siendo su “coco”.

Poco importa el número de mujeres que tiene en su gabinete o detentando la titularidad de distintos puestos públicos, si estas son tratadas— y, peor, dan muestra de que se dejan tratar— como floreros, y eso en el mejor de los casos. ¿Tener paridad de género en ciertas esferas públicas es sinónimo de hacer mucho por las mujeres en México? No lo creo.

De hecho, cada vez que escucho ese argumento para defender el sentido feminista de López Obrador, no puedo evitar imaginarme a Hugh Hefner, fundador de la revista Playboy, siempre rodeado de mujeres que le hacían pleitesía y a las que “empoderó” como conejitas…

Muchas y muchos lopezobradoristas creen que el respeto a las mujeres es sinónimo de estar haciendo alarde de su presencia. Pero la realidad es que algo (por no decir bastante) está haciendo mal el ejecutivo federal y su administración cuando que los feminicidios han aumentado en nuestro país y la violencia de género también.

Esto ya se veía venir. Recordarán que ante la gran marcha del 8 de marzo del año pasado, la 4T bien que demostró su talante antifeminista con vallas recién inauguradas y todo rodeando Palacio Nacional. No sorprende, entonces, que el desdén hacia las verdaderas causas en favor de las mujeres sea hasta ahora de lo poco que vulnera la popularidad de Andrés Manuel.

Pero él es él y en tres años AMLO pasará a la historia (aunque no necesariamente como se lo imagina)... Así que el asunto que a mí me preocupa es la posibilidad de tener seis años más de lo mismo. Y por ello me ofende profundamente que seguidoras de Regeneración Nacional tampoco comprendan el problema.

Desde hacer mutis en lugar de pronunciarse abiertamente en contra de un personaje como Simón Levy, exhibido pateando la puerta del hogar de una señora de 65 años (¡primero salió Salinas Pliego a criticar al ex director general de PROCDMX, que la jefa de gobierno capitalina!), hasta pronunciarse públicamente —ahí sí— en contra de Rosario Robles, mujer a todas luces víctima de una venganza política.

Esta actitud de no entender el feminismo continuará presentando un costo para López Obrador, para cualquiera que suspire por el 2024 (particularmente si se trata de una contendiente mujer), y para la 4T en su conjunto. Estos asuntos volverán para recordarnos que en su momento no actuaron en favor de personas que fueron violentadas solo por el hecho de ser mujeres.

Que las féminas se salten las vallas de Palacio Nacional para colocar cruces en protesta contra los feminicidios, claramente no es suficiente para alertar sobre lo mal que se encuentra el país en ese frente. Mas dichas vallas sobrepasadas este jueves pasado son metáforas de cómo lograrán saltar los impedimentos sistémicos, incluyendo los que les pone el régimen actual. Son muestra de las pifias y los errores de esta administración en detrimento de ellas, y de cómo no quedarán sin castigo (electoral) estas omisiones.

Estar rodeado de mujeres no es suficiente; escucharlas y actuar a favor de ellas es lo que siempre resulta fundamental.

#NoEstasSola

POR VERÓNICA MALO

VERONICAMALOGUZMAN@GMAIL.COM

@MALOGUZMANVERO

