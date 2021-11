Se unen por los discapacitados

Me quedé frío al ver que uno de cada cuatro encuestados en nuestro país considera que las personas con discapacidad “son de poca ayuda en el trabajo”, según datos del Consejo Nacional para Prevenir la Discriminación (Conared).

Ante estos penosos datos, Grupo Kekén, comandado por Claudio Freixes, firmó un convenio con el DIF de Irapuato, Guanajuato, en beneficio de sus más de ocho mil trabajadores. El programa: “Unidos nadie se queda atrás”, busca abrir la puerta a la contratación de personas con discapacidad. El DIF municipal, liderado por Valery Alfaro,se encargará de brindar talleres de sensibilización para todo el personal del corporativo. Desde hace varios años, la discapacidad ha sido una de las causas de la discriminación, esperemos que este tipo de iniciativas gubernamentales terminen a largo plazo con este decepcionantecapítulo.

RINDE FRUTOS

El Tianguis Turístico 2021 de Mérida comienza a dar sus primeros resultados. Se anunció la firma de una alianza entre Greg Norman Golf Course Design, parte de la firma The Greg Norman Company y la empresa yucateca

CICLO, para que Greg Norman, uno de los más importantes diseñadores de campos de golf del mundo, genere la primera etapa del que será el destino turístico más simbólico de la región en los próximos años, en la zona arqueológica de Chichén Itzá, y que estará conformado por hoteles, parques de entretenimiento, áreas comerciales, restaurantes y otros servicios, a unos cuantos minutos de una de las siete maravillas del mundo moderno. El sitio arqueológico cuenta con un mercado potencial de alrededor de cinco millones de visitantes.

DESARROLLO INMOBILIARIO

Uno de los complejos habitacionales más lujosos y vanguardistas se prepara para salir en Miami Beach, Bentley Residences Miami by RM Real estate, este desarrollo no solo se destacará por su lujo y tecnología de primer nivel que incluye el uso de energías sustentables, además podrá ser comercializado a través de criptomonedas. La firma mexicana Reyes y Mora, al mando de Oswaldo Reyes Corona, nos habló a detalle acerca de este proyecto, que será uno de los complejos habitacionales más lujosos no sólo de Florida, sino de la Unión Americana.

SUPERVIVENCIA

Las “tienditas de la esquina” pasan por un momento crítico. Los problemas que padecen se agudizaron con la pandemia, cerca de 88 por ciento de estos negocios no han logrado recuperarse, además se calcula que la apertura de establecimientos tipo Oxxo, Extra o 7-Eleven impactan negativamente a 10 tiendas de barrio. Para enfrentar los retos que vive el sector, durante la semana se llevará a cabo Expo Tendero, espacio que contará con talleres de capacitación, bancarización, rentabilidad y otras actividades para esta actividad fundamental de la economía.

POR JAIME NÚÑEZ

JAIME_NP@YAHOO.COM

@JANUPI

PAL