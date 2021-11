Morena derrota al INE

Es una derrota del INE ante Morena la decisión del Tribunal Electoral federal para que el árbitro de las elecciones acepte firmas en papel, que se negaba a hacerlo, para la consulta de revocación de mandato del presidente López Obrador con el pretexto de facilitar el trabajo técnico.

También es un trancazo para Lorenzo Córdova a cuatro días de su comparecencia en la Cámara de Diputados sobre los requerimientos presupuestales de 2022, por casi 19 mil millones de pesos. Sin embargo, los legisladores de Morena ya tenían preparada la espada para tirarle al consejero presidente precisamente por la negativa de obstaculizar la recolección de firmas en papel.

Morena y sus aliados del PT y PVEM van a tomar como pretexto la fallida decisión de Córdova y el fallo del Tribunal, así como del resto de los consejeros para avivar el discurso de Andrés Manuel de que es necesario desmantelar el Instituto Nacional Electoral y remover a algunos de sus integrantes, entre ellos al propio presidente del consejo supuestamente porque no está a la altura de las circunstancias.

La semana pasada, en medio de la instalación de la comisión que elaborará una reforma política-electoral y que es presidida por la diputada de Morena Graciela Sánchez, platiqué con el diputado Julio César Moreno, del mismo partido, quien expuso con firmeza la idea de revisar al INE para transformarlo.

--¿Morena tiene en el banquillo de los acusados en este momento a Lorenzo Córdova?

-- No, en el banquillo de los acusados, no es lo correcto; sin embargo, tenemos muchas dudas. Me da la impresión en lo particular, como diputado de Morena y secretario de esta comisión, que el INE en su conducción se ha excedido, excedido en sus facultades, pasó de ser no solamente árbitro, sino juez, sino sancionador, juez ejecutor. Todo eso, es decir, se excedió en sus facultades. En mi opinión personal, creo que ese no era el espíritu de la reforma y es por eso que la ley es perfectible y hay que modificarla. Y en ese tenor, Morena va a impulsar para que esos excesos en los que cayó el INE con Lorenzo Córdova al frente, ya no se repitan- contestó Moreno.

Se le espera una jornada difícil al presidente del INE.

Sobre el fallo del TEPJF, la mayoría de los magistrados coincidieron en que el INE limitó de manera indebida el uso de régimen de excepción a 204 municipios, en los que por su alta marginalidad si implementaría la recolección de firmas por papel, pero no fueron capaces de justificar cómo ello garantiza eficazmente el derecho a la ciudadanía del resto del país a garantizar su derecho a participar.

Lo que sí rechazaron los magistrados es que los diputados puedan recabar firmas en el proceso de revocación de mandato, debido a que existe una prohibición explícita por parte de las normas en las que se establece que no lo podrán hacer las personas que pertenezcan al poder judicial, Ejecutivo y Judicial.

***

Elección de senador en Nayarit

En sesión especial la tarde de este lunes el Consejo General del INE aprobó las candidaturas a una senaduría por el estado de Nayarit, elección extraordinaria que habrá de efectuarse el próximo 5 de diciembre.

Los candidatos son los siguientes:

PAN: Anel Zarina Cabales

PRI: Salvador Hernández Castañeda

PRD: Luis Alberto Zamora

MC: Ignacio Flores Medina

Morena: Rosa Elena Jiménez

Si bien, Morena arrasó en las elecciones para gobernador, Nacho Flores, de MC, fue la revelación electoral ya que de 3 puntos que tenía su partido antes del proceso del pasado 6 de junio, alcanzó alrededor de 20 que lo colocó a él y a su partido en segundo lugar. Sin embargo, quedó muy lejos de Miguel Ángel Navarro, candidato de Morena y ganador del proceso con 50 puntos.

Uppercut:Se atacan entre ellos. Paco Ignacio Taibo II, director del Fondo de Cultura Económica, exigió la renuncia de Mario Delgado, presidente de Morena, al asegurar que tuvo pésima elección de candidatos y al reprobar su método de encuestas para la elección de los aspirantes internos. ¿Se dará cuenta Taibo II que al golpetear a Delgado le está pegando al presidente López Obrador? Delgado no toma una sola decisión de esa naturaleza sin la venia de ya saben quién.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

PAL