¡Cómo se extrañan los debates con tribunos como Muñoz Ledo!

Mientras espero el elevador al interior del Palacio Legislativo de San Lázaro aparece Luis Espinosa Cházaro, jefe de los diputados del PRD. Lleva puesta una camisa amarilla, chamarra azul tipo cazadora y una barba creciente de los últimos cuatro días.

---¡Cómo se extraña debatir con legisladores de la talla de Muñoz Ledo!—me dice después de invitarme a entrar en su oficina y vaciar en un vaso de vidrio el agua mineral de una botella verde con que refresca su garganta para hablar de la vida legislativa y recordar los discursos que elevaron siempre el nivel parlamentario por razonamientos jurídicos, literarios y cultura general, se estuviese o no de acuerdo con los pensamientos de los oradores.

¡Cómo se percibe la transformación del debate camaral! Es la tarde del sábado. Desde el miércoles aquí pasa el Presupuesto 2022 de la Federación y digo pasa porque no hay negociación. Hemos sido testigos de una de las peores jornadas legislativas de los últimos tiempos por el bajo nivel de argumentos para defenderlo en tribuna:

Salma Luévano, diputada trans de Morena, se paseó por el recinto con una Santa Muerte de más de un metro de altura y se detuvo frente a la legisladora María Teresa Castell cuando la panista aseguraba que no había dinero para damnificados y que López Obrador nunca se ha presentado en zonas de desastre; diputadas del PT entraron al salón de plenos en fila india con escobas y cartelones que decían: “Putas brujas aborteras” y los colocaron al lado de su compañera oradora Lilia Aguilar; Marisol Gase, comediante y diputada de Morena, se levantó de su asiento cuando la perredista Olga Espinosa criticaba que no se haya aprobado un presupuesto para programas de género. Entonces Gase le exhibió desde su lugar una pancarta en la que se leyó “Culera” y arrancó las risas de todos sus compañeros de bancada.

Con esas acciones el partido oficialista enfrenta una a una las 1994 reservas del paquete presupuestal planteadas por la Coalición Va por México (PRI, PAN y PRD), un hecho inédito además porque en la historia del Congreso el récord de reservas con las que se busca modificar criterios de los proyectos ocurrió el del año pasado con mil. Las vergonzosas escenas que se narran ocurrieron en menos de dos horas, por lo que se puede estar seguro de que el Diario de los Debates Parlamentarios está registrando la discusión más pobre y con mayor número de agresiones al menos de los últimos 20 años de sesiones legislativas, donde en esta última los diputados de Morena tienen la instrucción de no mover ni una coma, ni un número al presupuesto. Ante la falta de argumentos sacan lo peor de sí.

--- Dice Nacho Mier, coordinador de Morena, que se aguanten, que el modelo de presupuesto como se conocía se ha acabado—le digo al legislador Espinosa Cházaro.

--- Pues el deterioro del Estado mexicano continuará. La célula de la administración pública es el municipio, no tienen para la gasolina, para baches ni el alumbrado público. Están asfixiando a la célula primigenia de la administración pública para controlar desde el centro todo con programas asistencialistas.

--- Sucedió algo inédito también en la historia del parlamento: 400 alcaldes de la coalición Va por México vinieron a San Lázaro para gritar sus carencias

---No hay una máquina en Palacio Nacional para tener dinero federal. Los impuestos se pagan en la tiendita de cada esquina, de cada municipio y ya no regresan los recursos a la comunidad. Toda la obra pública se realizará desde la federación y se concederán dependiendo de cómo se ha portado con la federación. La ventaja es que con la discusión que estamos dando en la Cámara la gente se da cuenta por culpa de quién no llegará el dinero.

--Toca un punto relevante, usted se refiere a la narrativa y en eso López Obrador es un monstruo, un monstruo de la comunicación y parece estar blindado ante las críticas.

--No coincido. Tiene la misma popularidad que en el tercer año tenía Peña o Fox en su momento. Andrés Manuel viene a la baja porque la gente ya evalúa que las cosas han empeorado. Además, si los votos fueran curules nosotros tendríamos mayoría.

---¿No están de acuerdo en los programas asistencialista?

---Soy el primer convencido que el apoyo a adultos mayores es un gran programa que inició cuando por cierto López Obrador estaba en el PRD, pero asignar diez mil millones sin reglas de operación es corrupción 100 por ciento.

---Tocaban el Tren Maya

---Sólo proponemos reasignar ciertas partes, como presupuesto al Tren Maya. No hacemos lo que hizo López Obrador de enterrar el proyecto. Reasignamos 3% para medicinas, Fortaseg (seguridad a municipios) y Fonden. Pero llegó la orden de Palacio Nacional para no mover una coma.

Durante la conversación, Espinosa Cházaro describe la figura de López Obrador como una figura hiperpresidencialista que ni en los tiempos de los presidentes más fuertes del PRI hubo en el sistema político.

--¿Ustedes, que defendieron e impulsaron a Andrés Manuel en el PRD, como Los Chuchos nunca vieron a un hiperdirigente de partido?

---Por eso se fue López Obrador del PRD; no estábamos que hubiera esa figura dentro del partido.

---Entonces, ¿los Chuchos tienen las instrucciones para derrotarlo?

---Pues sí, sí sabemos cómo se puede confrontar en el marco de las ideas y de la ruta pacífica, al autoritarismo, al populismo y al poder concentrado en un sólo hombre.

El coordinador que tiene una bancada de 15 integrantes es un activo dentro de la coalición por México, cuyo partido obtuvo menos de 4 por ciento del total de los votos, tuvo la idea de traer a los 400 alcaldes de todo el país y le toca mediar a veces entre las diferencias existentes entre los coordinadores del PRI y PAN, Rubén Moreira y Jorge Romero, respectivamente, con los que se juntaron él y los de su partido para enfrentar el régimen en turno.

---A manera de autocrítica ¿por qué la oposición se ve tan débil frente al lopezobradorismo? ¿Cómo ha fallado la oposición?

---Yo no creo que se vea débil. Ganamos la mitad de la Ciudad de México. Más de la mitad de la población nacional votó por la oposición, nuestra coalición.

---¿No cree que está tambaleando la coalición?

---Yo la veo más fuerte que nunca. Nunca, nunca en la vida moderna después de la Revolución, todos los alcaldes de la oposición se habían reunido y te aseguro que hay alcaldes de Morena que no vinieron a reclamar recursos por temor.

---¿Usted no ha dudado del PRI como el panista Jorge Romero? ---No. Yo con mi homólogo del PRI, Rubén Moreira. Y a los votos me remito. No hemos votado divididos un tema importante.

---Le ve futuro, entonces

---Estamos sólidos, estamos preparando nuestra propuesta energética para contrastar, no veo fisuras. Vamos juntos a las elecciones del año entrante y muy probablemente también al 2024

Termina la conversación. Es hora de volver al pleno, donde no faltan las voces oficiales que intentan salvar el discurso, pero más tardan en bajar de la tribuna cuando el folclórico lenguaje de los bares y cantinas hacen pensar que no estamos en el parlamento. El pensamiento con argumentación es la base del cambio para mejorar a la sociedad, el pensamiento vulgar y beligerante alimentado por el fanatismo destruye logros y derechos ganados a través del tiempo, por eso urge cambiar el tono de las discusiones parlamentarias.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

MAAZ