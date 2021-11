Sheinbaum se placea fuera de la ciudad ¡Y lo presume en redes!

*Convencida de que debe placearse por el país si quiere ser candidata de Morena a la grande en 2024, Claudia Sheinbaum estuvo el viernes en Campeche aprovechando reflectores de la mañanera de AMLO y, sin pena, subió un twit informando que el sábado iría a Guanajuato, el domingo a Baja California y hoy lunes a Colima como invitada a eventos que a los capitalinos nada importan ni benefician. ¿se vale “gobernar” una de las ciudades más grandes del mundo, en campaña y a distancia?

*Mentira, por decir lo menos, la afirmación de MISIÓN CUMPLIDA, de Hugo López-Gatell, en la mañanera del viernes del presidente López Obrador en Campeche. Misión cumplida será cuando se vacune a todos los niños entre 5 y 11 años sin tener que ampararse, a adolescentes de entre 12 y 17 en su totalidad, a millones de adultos que no han recibido su segunda dosis y a adultos mayores en tercera dosis de refuerzo. La realidad, otra vez, tiene otros datos: México es 4o lugar mundial en muertes por covid, tenemos sólo el 45% de la población vacunada con esquema completo, los que no han recibido segunda dosis no están totalmente protegidos, el 33% de la población tiene menos de 18 años y necesita vacunas. Esa NO es misión cumplida.

*La extraña muerte del actor Octavio Ocaña y las primeras imágenes de los hechos en que uniformados manipulan la escena, hallan un arma e ignoran a la agonizante víctima, nos recuerdan el peligro que son los policías municipales y del Estado de México para los ciudadanos. ¿Y del Mazo?, soñando como hacerle para ser candidato a la presidencia.

*La embestida contra la Universidad NacIonal por parte del presidente López Obrador ha desatado una serie de conjeturas. Más allá de ser un nuevo distractor como los que acostumbra el mandatario para desviar la atención de los grandes temas nacionales no atendidos, esa andanada de seis días contra la UNAM tiene como trasfondo el interés de modificar sus estructuras para convertirla en una institución al servicio de la 4t. El presidente va por un modelo popular gratuito, sin exclusiones, sin exámenes de admisión, sin reprobados, con una severa reducción a los salarios y prestaciones de investigadores, directores y funcionarios, que él considera excesivos. Una universidad en que la excelencia académica deje de ser prioridad neoliberal al servicio del proyecto conservador de nación. 14 años sin poder recibirse en esa institución no pueden quedar así para el presidente, que hoy va por su revancha.

*La buena noticia es que la farmacéutica Merck ha decidido renunciar a la patente de un nuevo medicamento contra el coronavirus, para que 105 países de ingresos bajos y medios lo puedan elaborar en versiones genéricas y someterlo a la aprobación de sus autoridades sanitarias. En el caso de México, el tema está en manos de la COFEPRIS y de ser aprobado saldrá al mercado a fin de este año a un precio aproximado de 15 mil pesos el tratamiento de una o dos cápsulas diarias durante cinco días y podría ser complementario para pacientes ya vacunados. Es un fármaco que ya demostró reducir a la mitad el riesgo de sufrir una enfermedad grave o morir, cuando se administre en las primeras etapas de COVID-19.

*“Yo no vacuno a mis nietos contra covid para no entorpecer su desarrollo inmunológico”, dijo ante diputados el secretario de salud -es un decir-, Jorge Alcocer, mientras en Estados Unidos un panel de expertos de la Administración de Alimentos y Medicamentos, FDA, ordenó la aplicación de la vacuna Pfizer para menores de 5 a 11 años al considerar que los beneficios de la inmunización a ese grupo de edad supera cualquier riesgo potencial. No hay duda que hay diferencia entre vivir en un país del primer mundo y otro de cuarta (transformación).

*Bien recibido el nombramiento de Patricia Avendaño como nueva consejera presidenta del IECM. Su experiencia de 22 años en el ámbito electoral deberá ayudarle a enfrentar y resolver los retos que ya tiene enfrente: la elección de los presupuestos participativos, la posible revocación de mandato de Claudia Sheinbaum y el proceso electoral en 2024 en la capital del país, que son temas nada menores.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM

