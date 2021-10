Televisa ¡lo tiene vetado! por haber ido a 'Ventaneando'

Por asistir a 'Ventaneando' ¡Televisa tiene vetado a Mario Bautista! Sí, la televisora lo ha puesto en su lista de personas non gratas como escarmiento a su asistencia, en julio pasado, al citado programa de espectáculos. De dicho veto Mario Bautista se enteró ayer cuando quiso entrar a las instalaciones de Televisa para grabar 'Faysi Nights' ¡y el acceso no le fue permitido! "Tenemos órdenes de prohibirle que pase", le informaron. Ante tal situación la producción de 'Faysi Nights' tuvo que echar mano de un plato de segunda mesa: Luis Ángel el 'Flaco'. Fue él, el exintegrante de 'Recoditos', quien llenó el tiempo que estaba destinado para el «vetado».

NOTICIAS RADIOFÓNICAS

IMER Noticias, los noticiarios del Instituto Mexicano de la Radio, está cumpliendo 19 años de transmisiones.

¡QUÉ HORROR! LA TAL BEBESHITA REGRESA A 'MÁSTER CHEF'

Poco me duró el gusto de no ver en 'Máster Chef ¿Celebridades?' la cara de Daniela Alexis. Nada me perduró el gozo de que esa visionuda ya no estuviera en el programa de cocina más famoso de México, pues en el siguiente capítulo ¡regresa! Sí, la tal 'Bebeshita' (qué ridículo apodo) vuelve a 'Máster Chef ¿Celebridades?' para suplir a Patricia Navidad que no pudo estar en varios episodios debido a que se hallaba hospitalizada por COVID-19 (el que la contagió fue el chef Fernando Enrique Ramírez Stovell).

NOTICIAS PROCEDENTES DE ESPAÑA

Antena 3 ha anunciado que Loles León, Lydia Bosch y Los Morancos serán concursantes de la 9ª temporada del exitoso «reality show» 'Tu Cara Me Suena'.

SERÉ BREVE

Este día cuando salga el sol la famosa actriz y el exitoso productor harán pública su relación sentimental.

Por hoy es todo. Nos leemos en mi columna venidera.

Postdata. Este día y mañana jueves participo en 'Sale el Sol'. Cuento con el favor de su / tu sintonía.

