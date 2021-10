El boxeo, un deporte que 'enlaza' caminos

Tras una semana llena de emociones y recuerdos por la épica batalla que protagonizaron los dos gigantes por el campeonato mundial de peso completo del WBC, Tyson Fury y Deontay Wilder, me trasladé a Quintana Roo para estar presente en la función 40 que Cancún Boxing realizó en la Arena Oasis.

El boxeo es un deporte que da la oportunidad de salir adelante; mujeres y hombres encuentran el camino del bien, luchando contra las múltiples amenazas y oportunidades de tomar un camino equivocado con las adicciones, la vagancia y el crimen. Cuando se entra al gimnasio, se aprende disciplina, trabajo y dedicación, todo con pasión y creando sueños, que motivan a seguir adelante, venciendo todo tipo de obstáculos. Lamentablemente es un deporte de riesgo. Éste sábado ocurrió un accidente, y el dos veces campeón mundial, el mexicano Moisés Fuentes se encuentra en terapia intensiva, luchando por vivir.

La comunidad del boxeo nacional y mundial se une en una oración, rogando a Dios le dé fuerza para lograr ganar esta pelea.

FOTOS ESPECIAL

Campaña social

El día de mañana nos vestiremos de rosa para celebrar la campaña mundial para la concientización contra el cáncer de mama.

El CMB, así como muchas de las ligas de deporte, celebran una variedad de activaciones en octubre. Veremos a réferis usando camisas, oficiales con corbata o moños, boxeadores con guantes en tonalidad rosa, y una infinidad de acciones orientadas a llamar la atención a hombres, pero, sobre todo, a mujeres para practicar la autoexploración y la visita al médico para detectar un posible problema en las glándulas del pecho. El cáncer de mama, que es detectado a tiempo, tiene un alto porcentaje de ser eliminado exitosamente.

Mi esposa Christiane encabezará el tradicional Martes de Café, y estará acompañada de mujeres, quienes activarán una campaña en el marco de la esperada pelea entre Jackie La Princesa Azteca Nava y Mariana La Barbie Juárez.

E Industrias Reyes colabora de manera ejemplar en este proceso. Los guantes rosas se van de México para ser usados en peleas y cumplir con la campaña de concientización.

FOTOS ESPECIAL

Todo listo

Los preparativos para nuestra Convención Anual, la cual se llevará a cabo en la CDMX, corren de maravilla. Esperamos recibir a delegados de muchos países, aún cuando existan restricciones de viaje. Vendrán campeones mundiales, prensa, promotores y oficiales, para revisar lo sucedido en el año; evaluar, analizar temas y tomar decisiones para 2022. Ya confirmaron: Sugar Ray Leonard, Tommy Hearns y Roberto Durán, quienes nos acompañarán para rendir un homenaje a Marvin Hagler, que falleció este año.

Manteles largos

Televisión Azteca está por cumplir 15 años de haberse convertido en La Casa del Boxeo. Nuestro organismo estará reconociendo este aniversario; fue en 2006 cuando, tras muchos años de haber desaparecido de la pantalla chica, se subió al ring y empezó a transmitir boxeo. Fernando Beltrán, con Promociones Zanfer, ha logrado posicionarlo, como el programa de mayor rating semana tras semana en la TV; las peleas estelares, como las de El Canelo tuvieron un mayor rating que cualquier otro evento, incluyendo el Super Bowl, la final del Mundial de futbol o la Serie Mundial de beis.

Otro gran reconocimiento será premiar al Ing. Carlos Slim, con la distinción Héroe de la Humanidad, por su labor ejemplar durante los momentos más difíciles; en la toma de decisiones que salvaron vidas.

Don Carlos fue premiado como El Hombre del Año en 2009. Junto con mi papá creó el programa Ring Telmex Telcel, el cuál consiste en becas mensuales para boxeadores para brindarles la oportunidad de dedicarse exclusivamente al boxeo y no tener que desgastarse con dos o hasta tres chambas; tener acceso a nutrición adecuada y una serie adicional de beneficios. Además, creó 26 pensiones vitalicias y seguro de gastos médicos a excampeones.

Don Carlos, y su fundación, creó el Salón del Deporte, en la zona de El Toreo de Cuatro Caminos, y permite apreciar la grandeza del deporte mexicano, así como el Pabellón de la Biodiversidad.

¿Sabías qué...?

Cancún ha celebrado algunos de los eventos más importantes del deporte. La noche de campeones reunió a 98 monarcas mundiales en 2006, para demostrar al mundo que esta ciudad estaba de pie, tras el paso de Wilma. La única pelea de campeonato mundial de peso completo que se celebró en nuestro país, fue cuando Samuel Peter derrotó a Oleg Maskaev en 2008; al año siguiente, el segundo Congreso Mundial Médico del WBC, y la coronación de Muhammad Ali en la Convención de 2012.

Anécdota de hoy

Mi papá promovió coronar a Ali como El Rey del Boxeo, siendo el último premio que recibió en su vida. Ellos fueron grandes amigos, hermanos del alma y recorrieron el mundo logrando muchas cosas.

Tenían muchos años de no verse, la salud de Ali estaba muy deteriorada por el Parkinson.

El momento en el que llegó a la casa donde se hospedó fue mágico… Don José me dijo: “Ahí viene en su silla de ruedas, acompáñame a recibirlo; no sé si me va a reconocer”. Segundos después,

Muhammad levantó su mirada y al hacer contacto con mi papá, se iluminó su cara y una sonrisa apareció. Al día siguiente fue coronado ante la ovación de los fans: “Ali, Ali, Ali”, en la Arena Oasis, de Cancún.

@wbcmoro

POR MAURICIO SULAIMÁN

PRESIDENTE DEL CMB

PAL