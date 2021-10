1. 400,000 millones de razones hay para apoyar la reforma constitucional en materia eléctrica enviada a legislativo por el compañero presidente López Obrador. Cada razón vale un peso.

2. No hay exageración, las empresas de electricidad privadas -nacionales y extranjeras-, saquean a la nación por un monto anual de 400,000 millones de pesos.

3. Esta cifra exorbitante no son sus ganancias legítimas, es un vil atraco. Entre que no pagan el porteo; no realizan el respaldo necesario para seguir produciendo electricidad cuando fallan sus sistemas eólicos o fotovoltaicos; tienen contratos fraudulentos de sociedad para la autogeneración con los más grandes consumidores de electricidad del país; gozan de un esquema preferencial absolutamente injusto que genera la paralización del 45% de la infraestructura de CFE, entre otros aspectos, las empresas privadas de electricidad generan ese daño enorme al patrimonio nacional.

4. 400,000 millones de pesos es una cantidad insultante. Alcanzaría para dar 3600 pesos a más 111 millones de mexicanos. Sería el dinero suficiente para entregar 400,000 casas al año de un millón de pesos cada vivienda, en beneficio del pueblo.

5. Defender a las empresas extranjeras que generan este saqueo a la nación es injustificado. Son patrañas la argumentación que plantea preocupación por el medio ambiente o por la transición hacia energías limpias.

6. CFE produce el 42% de su electricidad con energías limpias, a saber: hidroeléctrica, geotermia y nuclear. Además, se acaba de autorizar la construcción del campo fotovoltaico más grande de América latina en Puerto Peñasco.

7. Sumado a lo anterior, se renovará el equipo de 12 hidroeléctricas del país.

8. CFE fue despedazada en 9 empresas con la reforma energética promovida con actos de corrupción durante el gobierno de Peña. Descuartizada y atada de pies y manos, CFE tiene que llevar sobre sus hombros a las empresas extranjeras.

9. Este esquema ruinoso para CFE y para los intereses nacionales, ha generado que las empresas privadas tengan el 62% del control del mercado nacional y dentro de éste, el servicio a los más altos consumidores de energía eléctrica del país.

10. Es imperioso recuperar la soberanía energética, que dejará en pie todas las inversiones privadas y les permitirá el acceso hasta el 44% del mercado nacional. Pero detendrá el saqueo a la nación y generará las condiciones para abastecer de energía limpia y barata a nuestro pueblo.

11. Quieren libre competencia y eso tendrán. No nos convertiremos en España, donde la privatización total de la industria eléctrica pública ha generado un incremento de 572% en las tarifas domésticas. Es momento de definiciones, no hay duda que debemos apoyar la reforma constitucional en materia eléctrica que impulsa el compañero presidente López Obrador.

POR GERARDO FERNÁNDEZ NOROÑA

DIPUTADO DEL PT

@FERNANDEZNORONA

MAAZ