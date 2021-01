Año de pandemia que se niega a irse

*Hoy es el primer lunes de este año que se ve sumamente complicado por la pandemia que ha cobrado vidas, ha demolido economías y ha arrebatado empleos en la mayoría de los países. En nuestro caso, con un secretario de salud que parece no existir, el delicado manejo del covid-19 está a cargo del subsecretario Hugo López-Gatell que entre cifras inexactas y un manejo errático del fenómeno tiene al país en un millón y medio de contagios y más de 127 mil muertos, con una tasa de casi 9% de muertos por cada 100 mil habitantes, la más alta del mundo por encima de Irán, Italia e Indonesia con 4.5%, 3.5% y 3%, respectivamente.

Ya llegaron las primeras vacunas, se están aplicando entre abusivos funcionarios de hospitales antes que entre los médicos y trabajadores que están en riesgo, que deben ser los primeros, y por sí sola no detendrá contagios ni muertes. Hay que cuidarnos solos, el gobierno no puede y no es su tarea cuidar de cada uno de nosotros. Tenemos que abandonar las fiestas comunitarias, las grandes reuniones y atender las recomendaciones tan elementales como el uso de cubrebocas y la sana distancia. Se tiene la meta de vacunar a 90 millones de mexicanos y eso no se logra de la noche a la mañana. A partir de hoy 4 de enero, Ciudad de México, Estado de México, Baja California, Guanajuato y Morelos mantendrán semáforo epidemiológico en rojo por el alza de covid-19.

*Este lunes millones de mexicanos que tenemos la fortuna de conservar salud y empleo volveremos a nuestras actividades habituales en lo que será un año con intensa actividad política porque el 6 de junio habrá elecciones intermedias, se esperan casi 95 millones de electores, las mayores de nuestra historia en las que 15 estados renuevan gubernatura y en 30 entidades se renovará congreso local, en otros alcaldías y por supuesto, también renovaremos la cámara de diputados federal en la que Morena busca mantener una mayoría que le permita aprobar los proyectos del presidente.

Los próximos 5 meses serán de una actividad política intensa, con conferencias mañaneras que serán campaña permanente para el presidente López Obrador que tiene frente a sí una oposición casi inexistente a pesar de aliarse frente a la ola morenista que a excepción de Querétaro, encabeza las encuestas para llevarse la gubernatura en 14 estados, incluidos Baja California, Baja California Sur, Chihuahua, Nuevo León, Colima Michoacán, San Luis Potosí, Campeche, Zacatecas, Guerrero Sinaloa, Sonora, Tlaxcala y Nayarit.

*En lo económico despertamos el año con aumentos a las gasolinas, tabaco y refrescos, seguirán adelante los proyectos del presidente como Dos Bocas, Santa Lucía y el Tren Maya, pero se pueden prever muchas dificultades para los particulares porque prevalece la política de considerar a los empresarios como enemigos de la sociedad.

El aumento salarial de 15% en vigor desde el primer día del año sacará del empleo a miles, el presidente reconoce que tan sólo en diciembre se perdieron 277 mil plazas, y ya empezó el cierre de pequeñas y medianas empresas que son la base de la economía del país. La reapertura de antros, bares, salones de fiestas, gimnasios, centros comerciales y escuelas se ve todavía lejana. La economía seguirá fluyendo a cuentagotas y en resumen, 2021 será un año para cuidar nuestra salud y nuestro empleo, si es que todavía lo tenemos.

POR ENRIQUE MUÑOZ

ENRMUZ@HOTMAIL.COM

@ENRIQUEMUNOZFM