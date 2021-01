Senadores llaman a no ponerse la vacuna rusa

Después de aclarar el senador Gustavo Madero que no le interesa coordinar al PAN en la Cámara alta y de que Julien Rementeria avanza cómo el próximo jefe de la bancada legislativa, éste puso ayer el dedo en el punto central sobre Lo que hay detrás de la vacuna Spunick V --como titulé la entrega del pasado lunes en este espacio—, sobre presuntos intereses desde el interior de la Secretaría de Salud en la compra de las dosis rusas para hacer negocios millonarios a costa de la salud de los mexicanos.

“Coincido con la senadora Lilly Téllez: la vacuna rusa no está aprobada por la FDA, ni la OMS, ni por la comunidad científica internacional. Vamos a invertir todos los recursos necesarios para decirle a los mexicanos: NO SE LA PONGAN hasta que la aprueben estos organismos. Y vamos a investigar cuál es el interés de Hugo López Gatell por defender la compra de 24 millones de vacunas que aún NO están aprobadas. ¿Quién se está haciendo millonario a costa de la salud de los mexicanos? Eso servirá para llevar a la cárcel a varios, no hoy, pero si en unos años”.

Es lo que dijo el legislador por Baja California, quien ayer en las filas de su bancada sumó el respaldo de 20 senadores y al menos cinco gobernadores del PAN para que sea el nuevo coordinador parlamentario.

Comenté el lunes que Alejandro Cossío compró dos millones de vacunas rusas, pero luego fue desmentido por el Fondo Ruso de Inversión Directa. Al preguntarle a él cuál habría sido el motivo para que el Fondo desconociera el acuerdo, me dijo que obedecía a presiones desde la Secretaría de Salud porque un funcionario de dicha dependencia estaba en acuerdos con la farmacéutica Landsteiner Scientific para quedarse con el negocio de la compra-venta privada de de la vacuna Sputnik, todavía en fase de investigación, con el fin de ser el principal distribuidor. ¿Se trata de Hugo López Gatell el funcionario del que usted hace referencia? pregunté. Yo no dije el nombre, contestó. El día de dicha publicación, López Obrador habló con Putin, primer ministro ruso y acordaron la compra mexicana de 24 millones de dosis aun cuando ésta no tiene el reconocimiento científico que se necesita para la aplicación en los humanos.

Algo turbio envuelve la adquisición de vacunas y mientras no se transparente queda la sospecha de los negocios al margen de la ley a costa de la salud de los mexicanos.

***

Morena usó a su mayoría y a sus aliados para frenar un punto de acuerdo de la oposición para exhortar a Salud y Secretaría de Relaciones Exteriores para hacer públicos los procesos de adquisición y aplicación de la vacuna contra el Covid-19. Pero no fue lo único Morena, Partido Verde y PT también impidieron en una sesión virtual otro planteamiento de enviar un exhorto al INE para que previniera, que la campaña de vacunación a cargo de los siervos de la nación sea utilizada con propósitos político-electorales. ¿Por qué no quieren transparentar la adquisición? Ojo, las vacunas podrán traer inmunidad contra el virus, pero no contra los malos manejos o corrupción.

***

Uppercut: El rector de la UNAM, Enrique Graue reveló que, desde hace un año, en la reunión del Consejo de Salubridad General, donde ocupa un asiento, se advirtió el riesgo de que la pandemia del Covid19 rebasará el sistema de salubridad. Lo dice tarde y quien se convirtió en un florero del consejo porque se le acabó la voz durante el manejo de la pandemia y la falta de sesiones para tomar líneas de acción entre todos los que integran ese cuerpo conformado por secretarios de estados, especialistas en la materia y rectores universitarios.

POR ALEJANDRO SÁNCHEZ

CONTRALASCUERDASMX@GMAIL.COM

@ALEXSANCHEZMX

