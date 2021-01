Impasse en seguridad con EU

Que Alejandro Gertz Manero se haya puesto como pantera ante la DEA, no sorprendió a algunos de los especialistas en temas de seguridad nacional. En otros momentos se intentó meter en cintura a estos agentes (la ventanilla única, por ejemplo) y fracasaron.

Pero lo que no se esperaban —y eso sí que los desquició, refiere el analista Gerardo Rodríguez— fue la nueva Ley de Seguridad que restringe las reuniones de los agentes diplomáticos (de todas las agencias de seguridad y miembros de las embajadas).

“La iniciativa del presidente López Obrador, créeme, los sacó de quicio. Ellos estaban acostumbrados a trabajar el día a día, sin reportar a veces ni a su embajador. Y por supuesto, no informaban a la cancillería mexicana. Ahora tienen la responsabilidad de dar un informe mensual, lo cual no va a suceder, y la cancillería lo sabe.”

Hay un enfriamiento en la relación con Estados Unidos en todos los ámbitos y estamos en un impasse en temas de seguridad, refiere el profesor Investigador de Relaciones Internacionales y Ciencia Política de la Universidad de las Américas de Puebla.

Los agentes diplomáticos tratan de no reunirse con sus contrapartes porque no saben cómo van a reportar estas actividades a su embajada, no saben qué hacer, no hay reglas claras; cancillería no les ha dicho qué formato tienen que hacer, ni a quién remitir la información.

La agenda de trabajo de fin de año, el cierre de acuerdos con el presidente López Obrador, se les cayó. Incluso, cosas tan sencillas como viajes programados a EU de las Escuelas de Defensa, de Inteligencia, de Marina, se pusieron en espera. Reuniones establecidas de altos funcionarios de EU hacia México, se pararon…,¡todo!

¿Qué tanto podría afectar todo esto a Marcelo Ebrard en sus aspiraciones presidenciales?

En opinión de Gerardo Rodríguez, el canciller es muy inteligente y sabe darle la vuelta a los americanos, “pero no sé si los americanos ya se dieron cuenta que les está tomando el pelo: suelta un dulce y después lo retira…”

Por lo pronto, el especialista en seguridad nacional considera que hay que esperar a ver quién es el nuevo embajador. Embajadora, según prevé, porque piensa que la exembajadora Roberta Jacobson (ahora zarina de migración en la frontera sur de EU) puede influir en la designación.

Importante también, el lugar que ocupe en el gabinete de Biden la exembajadora en Naciones Unidas, Samantha Power, porque entre ella, Jacobson y Hillary Clinton, secretaria de Estado, presionaban al gobierno de México en la ONU por Ayotzinapa, Tlatlaya y otros casos de Derechos Humanos.

“Por ahí sí puede venir un ajuste de tuercas…”, advierte.

GEMAS: AMLO hablará hoy por teléfono con Vladimir Putin sobre el suministro de las vacunas rusas y el futuro de la relación bilateral.

POR MARTHA ANAYA

MARTHAMERCEDESA@GMAIL.COM

@MARTHAANAYA